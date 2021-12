James Bond může být v budoucnu klidně nebinární postava

Když v nedávno představené bondovce No Time to Die skončila éra Daniela Craiga, začal se ihned řešit příští agent 007. Vzhledem k současné době se objevovaly spekulace, že James Bond bude postava tmavé pleti či třeba homosexuál. Všichni ale brali takové spekulace pouze s nadsázkou. No a nutno říct, že se může stát skutečně cokoli. Producentka značky Barbara Broccoli řekla, že ve hře je i skutečnost, že by James Bond mohl být nebinární postavou. Vše je prý otevřené. Ovšem možnosti se budou odvíjet od hereckého protagonisty, kterého tvůrci stále hledají a prý ho hned tak neoznámí. Je ale téměř jisté, že půjde o mužského herce. Nejvíce se spekuluje o Tomu Hardym a Henry Cavillovi.