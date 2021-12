Too Hot to Handle dostane v lednu třetí sérii

Pokud jste fanoušky potrhlých reality show, zapište si datum 19. ledna. To totiž dorazí na Netflix třetí série Too Hot to Handle. Reality show spočívá v umístění mladých lidí do luxusního letoviska a zákazu sexu. Divácky to funguje. Trailer naleznete pod odstavcem.