Jednička mezi videostreamovacími službami zařadila dnes do svého portfolia slibně vypadající drama The Hand of God. Přidává k němu následující popis: „V Neapoli 80. let mladý Fabietto žije láskou k fotbalu. Potom přijde rodinná tragédie, která ho navede na nejistou, ale slibnou dráhu filmaře.“ Pod odstavcem naleznete trailer. Dáte filmu šanci?