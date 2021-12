Tipy na příslušenství pro nový iPhone

Komerční sdělení: Pokud máte nový iPhone a hledáte k němu co možná nejvhodnější příslušenství, máme pro vás hned několik povedených tipů, které vám parádně zpříjemní jeho samotné používání. Věřte tomu, že možností je skutečně několik a rozhodně máte z čeho vybírat. Pojďme se tedy společně podívat na příslušenství, které by vám rozhodně nemělo chybět.

Odolný kabel

Ačkoliv je budoucnost bezdrátová, tak i přesto není odolných kabelů nikdy dost. Přesně z tohoto důvodu se může hodit originální USB-A/Lightning kabel Apple, který je navíc nyní k dostání se 70% slevou za úžasných 149 Kč. Pokud byste ale chtěli něco lepšího, pak vám můžeme určitě doporučit Swissten USB-A/Lightning, který je dokonce vybaven originální certifikací MFi (Made for iPhone) a vyjde vás 445 Kč. Jeho hlavní předností je však jeho odolnost. Díky svému oplétání se totiž jen tak něčeho nezalekne a nabídne podstatně delší životnost. Tento kousek je k dostání i ve verzi bez certifikace MFi za 215 Kč.

Rychlonabíjení aneb neztrácejte čas

Dnešní iPhony (od iPhonu 8) už naštěstí nabízejí takzvané rychlonabíjení, kdy dokážou s pomocí vhodného adaptéru a kabelu váš telefon nabít z 0 na 50 % během pouhých 30 minut. Proč tedy ztrácet čas „obyčejným“ 5W nabíjením, když je k dispozici takováto možnost? Je ale nutné upozornit, že v takovém případě je nutné mít odlišný kabel, tentokrát s koncovkami USB-C/Lightning, a adaptér s technologií Power Delivery. Kabel vám můžeme jednoznačně doporučit SWISSTEN textile USB-C/Lightning PD, který je nejen že k dostání v hned několika barvách, ale zároveň nabízí i lepší odolnost díky oplétání, přičemž k dostání je s 26% slevou za pouhých 295 Kč.

Bez zmiňované nabíječky se každopádně neobejdete. Z našich vlastních zkušeností vám můžeme doporučit adaptér SWISSTEN Power Delivery 20 W, který je k dostání v bílém a černém provedení. Díky současné 14% slevě jej navíc právě nyní pořídíte jen za 429 Kč. Zároveň jsme si také velice oblíbili další SWISSTEN adaptér Power Delivery USB-C 18 W. Tento kousek vás vyjde na 445 Kč a potěší také svým jednoduchým designem.

Powerbanka

Pokud častokrát vyrážíte na cesty, anebo jen máte rádi, když máte po ruce určitou pojistku, tak by ve vaší výbavě rozhodně neměla scházet kvalitní powerbanka. V dnešní době je k dispozici hned několik povedených modelů, ze kterých si vybereme pár vhodných kandidátů. Pro nenáročné uživatele se náramně hodí SWISSTEN iNlight, který dokáže potěšit především svými dvěma výstupy (typu USB-A) a parádní kapacitou v podobě 10 000 mAh. Nechybí ji ani LED indikátor nabití a díky současné 36% slevě vyjde jen na 479 Kč. Pokud byste ale chtěli od powerbanky něco více, můžete vsadit na vyšší řadu v podobě SWISSTEN all in one slim power bank Qi, která je nyní k dostání s 15% slevou za 849 Kč. Tento kousek je opět vybaven kapacitou 10 000 mAh, z hlediska portů nabízí microUSB, USB-C a USB-A. Zároveň mu nechybí ani podpora rychlonabíjení Power Delivery a Qualcomm Quick Charge, stejně tak ani možnost bezdrátového nabíjení přiložením telefonu na powerbanku. V poměru cena/výkon se jedná o jeden z nejlepších modelů vůbec.

Pro vášnivé cestovatele a náročné uživatele se pak nabízí SWISSTEN Black Core Max. Tato powerbanka vyjde po 19% zlevnění na 1 299 Kč. Dokáže přitom potěšit především svou obří kapacitou v podobě 30 000 mAh, kdy ji zároveň nechybí ani možnost bezdrátového nabíjení či rychlonabíjení. Díky takto velké kapacitě ji navíc lze využít například i pro napájení MacBooku Air, každopádně její maximální výkon činí 18 W. Určitě také nesmíme zapomenout na zajímavou powerbanku Swissten 2in1 s certifikací MFi, která dokáže zároveň napájet jak iPhone, tak i vaše Apple Watch. Tento kousek nabízí kapacitu 6 700 mAh a perfektně se hodí na cesty pro všechny jablíčkáře. K dostání je za 1 699 Kč.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Držák do auta

Důležitým příslušenstvím, na které lidé častokrát zapomínají, je držák telefonu do auta. Právě něco podobného vám dokáže značně zpříjemnit jízdu automobilem a například usnadnit sledování navigace GPS. Pokud by se vám ale do něčeho podobného nechtělo přespříliš investovat, nezoufejte. K dostání jsou totiž i kousky se zanedbatelnou cenou. Osobně můžeme doporučit nesmírně jednoduchý a pohodlný magnetický držák Swissten Easy Mount, který jen stačí vložit do mřížky ventilace, magnetku si přilepit na kryt vašeho telefonu a máte hotovo. Následně vám iPhone bude držet magneticky, aniž byste se museli obtěžovat s jeho neustálým uchycováním. To nejlepší na tom ale je, že je držák aktuálně k dostání s 38% slevou za pouhých 249 Kč. Samozřejmě jsou také k dostání i tradiční kousky v podobě SWISSTEN Gravity G2-AV4. Tento držák opět přijde do mřížky ventilace a navíc je nyní k dostání se slevou ve výši 22 % jen za 349 Kč.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co tak ale rovnou zkombinovat držák a nabíječku do jednoho? V takovém případě se jako perfektní kandidát jeví SWISSTEN GW1-AV5, který opět přijde do mřížky ventilace, přičemž zároveň funguje jako bezdrátová nabíječka a dokáže tak iPhone při jízdě i dobíjet. Už nikdy se vám s takovou nestane, že by se vám například vinou navigace vybil telefon. Díky 15% slevě jej navíc pořídíte jen za 849 Kč. Jestliže však máte iPhone 12 a novější, tedy model s technologií MagSafe, můžete ji využít i v této oblasti. Konkrétně máme na mysli MagSafe SWISSTEN magnetický držák, který nejen že váš iPhone uchytí prostřednictvím magnetů, ale zároveň jej dokáže i nabíjet, podobně jako u výše zmiňovaného modelu GW1-AV5.

Bezdrátová sluchátka

V závěru také rozhodně nesmíme zapomenout na bezdrátová sluchátka. Ta vám totiž dokážou nabídnout neuvěřitelný komfort a pohodlí, aniž byste se museli obtěžovat s otravným rozmotáváním kabelů. V takovém případě se nabízí dostupný model SWISSTEN Stonebuds za 699 Kč, který dokáže potěšit kvalitním zvukem, skvělou výdrží baterie (až 10 hodin v kombinaci s pouzdrem) a kvalitními mikrofony. Pokud byste ale opět stáli o něco lepšího, váš pohled by se měl jednoznačně upnout na SWISSTEN Flypods. Tento model je navíc aktuálně k dostání s 20% slevou jen za 1 199 Kč, přičemž potěšit dokáže opět svým zvukem, až 12hodinovou výdrží baterie a elegantním designem.