Mapy.cz opět spouští svou vánoční šifrovací hru, užít si ji může každý

I letos vyzývá nejoblíbenější česká mapová aplikace Mapy.cz svoje uživatele i širokou veřejnost ke hře klasické šifrovačky pro malé i velké dobrodruhy. Pohádkový příběh o záchraně unesené princezny tematicky volně navazuje na loňskou verzi. „Chceme lidem zábavnou formou připomenout nové nebo starší funkce aplikace jako třeba hledání, zobrazení fotogalerie, import GPX souborů nebo práci s hodnocením a recenzemi. V loňském roce byla hra velmi pozitivně vnímána ze strany našich uživatelů a věříme, že je i letos bude bavit stejně tak, jako nás v Seznamu bavila její příprava,“ říká Jan Laš, produktový manažer Mapy.cz. Princip hraní je jednoduchý. Hráč hledá pohádkové postavy, místa a předměty podle získaných indicií. Díky tomu, že si je ukládá do své virtuální nůše, mu předměty odemykají další cestu. Obrázky pohádkových postav opět nakreslily děti zaměstnanců Seznam.cz. Vánoční hra je k dispozici zdarma na webu, a to od 14. prosince do 1. ledna 2022. „Po dokončení je možné ještě soutěžit o malou odměnu a napovíme, že princezna za ženu to nebude,“ dodává Laš. Vánoční hra začíná opět u královského bubeníka.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem