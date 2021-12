Elon Musk se stal osobností roku podle časopisu Time

Společnosti SpaceX a Tesla jsou ve světě technologií zvučnými jmény. I to mělo vliv na jmenování osobnosti roku 2021, kterou se dle věhlasného časopisu Time stal Elon Musk. Ten se v tomto roce stal nejbohatším člověkem na světě a jeho společnost Tesla překročila hranici hodnoty bilionu dolarů. Dále pak SpaceX pracuje na mnoha projektech s NASA, přičemž nejviditelnější jsou asi lety Crew Dragon.

For creating solutions to an existential crisis, for embodying the possibilities and the perils of the age of tech titans, for driving society’s most daring and disruptive transformations, Elon Musk is our 2021 Person of the Year. https://t.co/8yMhKPTOqx pic.twitter.com/ryEgHVSTmX

— Edward Felsenthal (@efelsenthal) December 13, 2021