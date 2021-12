Apple konečně vyvinul nástroj pro aktualizace AirPods, má to však háček

Jestli na něco jablíčkáři u AirPods dlouhodobě nadávají, je to proces aktualizace jejich firmware. Ten je sice na sluchátka instalován automaticky, ne vždy se však nainstaluje rychle a mnohdy je mu navíc třeba pomoci připojením na nabíječku a tak podobně. Mnozí jablíčkáři by proto mnohem raději dostali do nastavení možnost ruční aktualizace, na kterou jsou zvyklí z Apple Watch či iPhonů, jelikož by díky tomu měli o procesu aktualizací daleko lepší přehled. Jak se však nyní zdá, mohlo by se blýskat na lepší časy.

Velmi přesnému leakerovi pod přezdívkou Fudge se podařilo od jeho zdrojů zjistit, že začal Apple mezi autorizované servisy rozšiřovat nový softwarový nástroj sloužící právě pro ruční aktualizace sluchátek AirPods. Právě aktualizace firmwaru totiž stačí mnohdy k opravě drobných problémů, ale vzhledem k aktualizačnímu procesu byly až doposud aktualizace pro autorizované servisy relativně komplikovanou záležitostí, což se však naštěstí nyní mění.

Ačkoliv bude zprvu nástroj dostupný jen pro autorizované servisy, jeho vznik je svým způsobem zajímavým příslibem do budoucna i pro běžné uživatele. Pokud se totiž v servisech osvědčí, může se klidně stát, že jej Apple nakonec přeci jen nasadí i do nastavení iPhonů a svým uživatelům tak umožní aktualizace “ovládnout” daleko lépe než je tomu nyní. Vše ale v tomto směru ukáže až čas. Je totiž možné, že zatím ani samotný Apple neví, jak se v tomto směru nakonec rozhodne.

