Vyzkoušeli jsme technologické demo The Matrix Awakends ze kterého se tají dech

Pokud jste majitelé PS5 nebo Xbox Series X/S, pak máte možnost zažít na vlastní kůži technologické demo The Matrix Awakens, které ukazuje, co dokáže Unreal Engine 5. My jsme si demo vyzkoušeli na PS5 připojené k 77″ televizoru LG OLED77CX ve 4K a musím říct, že to, co se před vámi objeví opravdu vyráží dech. Poté, co se proklikáte úvodním interaktivním videem, ve kterém jen velmi těžko chápete, že to co vidíte není film ale počítačová grafika, máte možnost vyzkoušet si procházení a projíždění městem na vlastní kůži ve stylu GTA.

Technologie Unreal Engine 5 je opravdu dechberoucí a nejen, že je celé město včetně všech lidí, vozidel a ostatních předmětů vyrenderováno najednou a i když obrovskou rychlostí letíte nad městem, nic nedoskakuje, ale počet detailů a jejich úroveň je zarážející. Všechny budovy mají zpracované interiéry, které sice nelze navštívit, ovšem máte možnost je vidět zkrz okna a interiéry i těch nejvyšších mrakodrapů se neopakují ale v kažédm patře, v každém okně vidíte zcela jiný interiér. Pokud nasednete do vozdila a způsobíte kolizi, pak uvidíte to, co jste ještě v žádné hře předtím neviděli, detail s jakým se deformují jednotlivé zóny vozidla je opravdu neuvěřitelný.

Ostatně podívejte se sami na video, které vám The Matrix Awakens přiblíží ještě víc. Pokud navíc máte PS5 nebo Xbox Series X/S, můžete si toto technologické demo stáhnout a vyzkoušet na vlasntí kůži, ovšem nezapomeňte zavřít pusu. Klobouk dolů před tím, co se podařilo vytvořit a pokud takto budou vypadat hry na aktuální generaci konzolí, pak se máme opravdu na co těšit. Nejde totiž jen o grafiku, která je fotorealistická a často nevíte zda sledujete film nebo hrajete hru, ale především o extrémní množství objektů, které se konzoli naráz daří renderovat ve vysokém rozlišení a při zachování vysokého framerate.