Jablíčkáři utratili letos v App Store téměř 2x víc než androiďáci v Google Play

Časy, kdy lidé ohrnovali nos nad nákupy mobilních aplikací jsou již dávno pryč. Poslední roky jasně dokazují, že se totiž nakupovat mobilní software absolutně neostýchají a co víc – jsou v tomto směru čím dál odvázanější. Jen za letošek totiž v Google Play a App Store utratili lidé na 133 miliard dolarů, což je – jak jinak – nový rekord.

Letošek překonal útraty z loňska o více než 20 %, což není rozhodně malý nárůst. Lví podíl na něm má velmi pravděpodobně i dnešní doba – konkrétně pak pandemie koronaviru, která omezila společenský život a mnohé uživatele proto přiměla k investování do virtuálních zážitků či zábaviček. Je proto otázkou, o jakých nárůstech se budeme bavit v nadcházejících letech, kdy (snad) pandemie koronaviru pozvolna odezní a lidé začnou své peníze utrácet zase “standardním” způsobem.

Co se pak týče rozdělení útrat dle jednotlivých platforem, ani zde se nekoná žádné překvapení. Stejně jako v minulosti, i letos utráceli daleko více jablíčkáři než androiďáci. Zatímco první skupina totiž v App Store utratila přes 85,1 miliardy dolarů, androiďáci do Google Play “nasypali” jen 47,9 miliar dolarů a to i přesto, že jich je mnohem víc než jablíčkářů. Zajímají-li vás nejstahovanější aplikace, ani zde nebudete překvapeni. Celosvětově nejstahovanější aplikací se stal TikTok, druhé místo obsadil Facebook, třetí Instagram, čtvrté WhatsApp, páté Messenger, šesté Telegram, sedmé Snapchat, osmé Zoom, deváté CapCut a desáté Spotify.