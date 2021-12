Dnes měl být odstartován další soukromý let společnosti Blue Origin v raketě New Shepard. Kvůli nepřízni počasí byl ale start o dva dny odložen. I tento let bude něčím zvláštní. Na palubě má totiž být Laura Shepardová Churchleyová, tedy dcera prvního Američana, který kdy byl ve vesmíru – Alana Sheparda.