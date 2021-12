Průstřel nabídne pouze iPhone 14 Pro (Max), displeje dodá LG a Samsung

Zatímco většina lidí ještě pořád čeká, až jim prodejci dodají iPhone 13 Pro, kterých je extrémní nedostatek, na internetu se už hojně spekuluje o iPhone 14. Podle korejského webu The Elec, který se odvolává na informace z dodavatelských řetězců Applu, se očekává, že vrcholné modely iPhone 14 Pro uvedené v příštím roce skutečně nabídnou takzvaný průstřel v displeji na místo výřezu. Na trh by se v roce 2022 měl dostat mimo jiných modelů také iPhone 14 Pro s 6,7″ displejem a iPhone 14 Pro Max. Oba tyto modely nabídnou vylepšený displej, který odstraní současný výřez a nahradí jej průstřelem, ve kterém bude umístěna čočka FaceTime kamery.

Tuto vítanou změnu bychom však měli vidět skutečně jen u iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, ostatní modely budou i nadále nabízet pouze výřez, ve kterém budou veškeré senzory a Face Time kamera. Je však nutné podotknout, že ačkoli se nám z pohledu uživatelů Applu může jevit průstřel jako něco revolučního, telefony s Androidem jej využívají již řadu let bez jakýchkoli problémů a mluvit v této souvislosti o něčem novém lze skutečně jen v rámci portfolia Applu. Podle informací The Elec, by měl Apple příští rok přestat nabízet 5,4″ iPhone mini a místo něj nabídne standardní model iPhonů bez označení „Pro“ ve velikostech displeje 6,1″ a 6,7″

Apple iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max nabídnou podle tvrzení The Elec LTPO OLED displeje s obnovovací frekvencí až 120 Hz s technologií ProMotion. O dodávky těchto displejů se pak má starat Samsung společně s LG Display. Je nutné také dodat, že pokud se o něčem skutečně mluví v souvislosti s iPhone 14 Pro, pak je to právě průstřel v displeji a je tak opravdu velmi pravděpodobné, že se této novinky dočkáme.