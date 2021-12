Na iPhony se blíží nová hra ze světa Star Wars, vypadat bude naprosto úchvatně

Vývojářské studio Zynga představilo svůj nový projekt Star Wars: Hunters již v únoru tohoto roku. Tajemný teaser poté následovalo filmové video, které představilo sbírku hlavních postav, za něž budete moci ve finální hře hrát. A konečně nyní se můžeme podívat i pořádně na to, jak bude hra vypadat v běhu. Star Wars: Hunters je arénovkou, která do jedné uzavřené oblasti naskládá X postav, jež se poperou o konečné vítězství. Vybírat si přitom můžete z celé plejády podivných postaviček. Jak se za každou z nich bude hrát, se můžete podívat ve zcela nové upoutávce pod tímto odstavcem.

Z uvolněných záběru to vypadá na pořádně zábavnou řežbu, ve které si na to své přijde snad opravdu každý. Ať už máte rádi boj na dálku či na blízko, Star Wars: Hunters vám v každém případě nabídne hned několik alternativ. Ať už si vyberete robotického Jedie nebo dva Jawy stojící si na ramenou, pokaždé vás čeká unikátní herní styl. Zynga si bez pochyb s novým projektem věří. Přes to ho ale již brzy čeká testování v beta verzi. Té se dočkají hráči ve vybraných regionech již na začátku příštího roku. Nám ostatním nezbude nic jiného, než čekat, až hra vyjde v plné verzi. Tak se stane snad již někdy během první poloviny roku 2022.