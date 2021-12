Recenze ARMODD Squarz 9 Pro: Nejlepší levné chytré hodinky na trhu

Na dnešním trhu nalezneme desítky chytrých hodinek v nejrůznějších cenových kategoriích, které se od sebe mohou odlišovat nejen designem, ale především svými funkcemi. V dnešní recenzi si konkrétně posvítíme na aktuálně velice populární model ARMODD Squarz 9 Pro, jehož vzhled se nápadně podobá jablečným Apple Watch, avšak cena může být až 6x nižší. Pokud tedy hledáte chytré hodinky za dostupnou cenu, zbystřete. Tento kousek totiž rozhodně stojí za to.

Technické specifikace

Než se vrhneme do osobních zkušeností, pojďme si ještě ve stručnosti říct o oficiálních technických specifikacích, které udává sám výrobce. Samozřejmě se tedy jedná o chytré hodinky (unisex), které disponují senzorem pro měření srdečního tepu, krevního tlaku, EKG a ovšem nemají problém ani s monitorováním spánku. Zároveň nabízí několik sportovních režimů pro měření aktivit. Co se jinak týče samotného displeje, ten nabízí úhlopříčku 1,72“ a odolné sklíčko Gorilla Glass.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Tyto chytré hodinky s mobilním telefonem komunikují prostřednictvím standardu Bluetooth, díky čemuž dokážou zobrazit například notifikace, příchozí zprávy a upozornit na telefonní hovory. Aby toho nebylo málo, tak jsou také vybaveny integrovaným mikrofonem pro vyřízení zmiňovaných hovorů. Potěšit dokáže i voděodolnost dle stupně krytí IP68. V závěru ještě nesmíme zapomenout zmínit rozsáhlou galerii ciferníků, kdy si uživatel může vybrat z více než stovky předpřipravených (i animovaných) designů.

Design a zpracování: Prémiový model za nízkou cenu

Design ARMODD Squarz 9 Pro ARMODD Squarz 9 Pro 3 ARMODD Squarz 9 Pro 4 ARMODD Squarz 9 Pro 5 ARMODD Squarz 9 Pro 17 +9 Fotek ARMODD Squarz 9 Pro 14 ARMODD Squarz 9 Pro 13 ARMODD Squarz 9 Pro 12 ARMODD Squarz 9 Pro 10 ARMODD Squarz 9 Pro 9 ARMODD Squarz 9 Pro 6 ARMODD Squarz 9 Pro 7 ARMODD Squarz 9 Pro 8 Vstoupit do galerie

Přesuňme se nyní k samotnému designu. Jak už jsem uvedl v úvodu, ARMODD Squarz 9 Pro se nápadně podobají hodinkám Apple Watch a prakticky narovinu můžeme říct, že z jejich podoby věrně vycházejí. Tyto hodinky tedy nabízejí čtvercový displej, potažmo tedy tělo, s již zmiňovanou úhlopříčkou 1,72“. Takových modelů ale na trhu nalezneme hned několik, avšak je nutné zmínit, že většinou působí tak trochu lacině. To ovšem není tak úplně případ tohoto kousku. Jeho pouzdro je totiž tvořeno kovovým tělem.

Nadále bychom hodinky mohli označit za kopii Apple Watch. Stejně jako jablečné hodinky totiž na levé straně nabízejí dvojici reproduktorů, zatímco vpravo najdeme korunku a mikrofon. Ze spodní strany se následně nachází příslušné senzory pro již zmiňované měření srdeční frekvence, krevního tlaku a EKG a připojení pro bezdrátovou nabíječku. Kdybych měl obecně shrnout design a zpracování těchto hodinek, tak musím hodnotit velmi pozitivně. Obzvláště tedy s přihlédnutím na cenu. Osobně mě tohle velice těší, že si výrobce dal právě s podobou produktu záležet.

Propojení s aplikací v telefonu

Aplikace WearPro WearPro pro chytre hodinky 2 WearPro pro chytre hodinky 3 WearPro pro chytre hodinky 5 WearPro pro chytre hodinky 4 +2 Fotek WearPro pro chytre hodinky 1 Vstoupit do galerie

Samotné hodinky jsou ale samozřejmě k ničemu, jelikož v takovém případě by nebyly tak úplně chytré. Přesně proto je nutné je propojit s příslušnou aplikací v mobilním telefonu, což zde zastává program WearPro. Ten je pochopitelně zdarma a musím u něj pochválit jeho jednoduché uživatelské prostředí. Na jednom místě tak máme přehled o všech našich statistikách. Zároveň je možné zde nastavovat samotné hodinky, měnit jim ciferník a podobně. Co všechno WearPro ukazuje a umožňuje naleznete v galerii po boku tohoto odstavce.

Funkce hodinek

Co všechno ARMODD Squarz 9 Pro umí jsme si zhruba nastínili již výše, avšak nyní se ponoříme trošičku více do hloubky. Jak je u chytrých hodinek zvykem, prakticky žádnému modelu nechybí senzor pro měření srdeční frekvence neboli tepu. Už ten však musím pochválit. Popravdě jsem nečekal, že se hodnota naměřená těmito hodinkami bude naprosto shodovat s mými Apple Watch Series 5, které ve své době vyšly na 12 490 Kč (ve verzi s 44mm pouzdrem). I přesto to má ale menší háček, jelikož měření trvá o pár sekund déle. To ovšem není prakticky žádnou překážkou.

Měření krevního tlaku

Co mě ale parádně překvapilo, byly zbývající senzory a možnosti. Příjemnou funkcí je samozřejmě senzor pro EKG, který můžeme moc dobře znát například z Apple Watch, nebo senzor pro měření krevního tlaku. V tomto případě je ale nutné upozornit na jednu věc, jelikož se stále jedná o hodinky a údaje slouží pouze jako orientační, přičemž mohou být různě zkreslené. I přesto ale přítomnost tohoto senzoru beru pozitivně. Jakmile se totiž uživatel těchto hodinek bude pravidelně setkávat se zvláštními výsledky při měření krevního tlaku, což se mu může následně potvrdit skrze klasický domácí tlakoměr, jedná se o jasnou zprávu, aby vyhledal lékařskou pomoc.

Jak funguje měření krevního tlaku Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Sportovní režimy

Chytré hodinky ale vždy primárně cílily na sportovce, což si plně uvědomovala i firma ARMODD. Přesně proto řada sportovních režimů pro nejrůznější aktivity, mezi které se řadí běh, chůze, cyklistika, skákání přes švihadlo, badminton, fotbal a basketbal. Jednoduše si stačí zapnout před danou aktivitou příslušný režim na hodinkách a ony se následně postarají o detailní analýzu, která je posléze dostupná v mobilní aplikaci WearPro.

Volání přes hodinky

S údivem jsem také koukal na kvalitu zmiňovaného mikrofonu. Hodinky lze totiž využít i pro telefonní hovory, kdy přímo na hodinkách lze vytočit požadované číslo či kontakt a rovnou danému zavolat. Ještě před otestováním jsem byl pochopitelně k této možnosti spíše skeptický, jelikož si zhruba všichni dokážeme představit, jak zařízení v této cenové kategorii může být v tomto směru kvalitní. Opak byl ale pravdou a upřímně jsme v okolí žasli nad tím, o jak kvalitní mikrofon se vlastně ve skutečnosti jedná.

Nejhůře na tom nebyly ani reproduktory. Musím ale uznat, že v jejich výchozím nastavení byla hlasitost nastavena na nejvyšší, což lze ale okamžitě změnit. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je možné hodinky bez jakýchkoliv limitací využít i pro telefonní hovory. U těch navíc budete mít jistotu, že vás druhá strana skutečně uslyší, stejně tak jako vy ji.

Ostatní

Z ostatních funkcí určitě nesmíme zapomenout na již zmiňovaný monitoring spánku, který dokáže detekovat délku hlubokého a lehkého spánku, přičemž nám zároveň poskytne údaje o celkové délce a na jak dlouho jsme se v noci probudili. Nadále bych rád upozornil na možnost ovládání hudby. U toho to ale zároveň nekončí, jelikož hodinky lze zároveň využít i pro její přehrávání přímo z reproduktorů produktu. Zároveň nechybí ty základní funkce, mezi které se řadí stopky, časovač, počasí, kalkulačka, možnost pro najití telefonu, dechová cvičení či možnost pro sledování cyklu.

Výdrž baterie a nabíjení

V této recenzi jsme až doposud přehlíželi baterii a její výdrž, na což si přesně nyní posvítíme. Chytré hodinky ARMODD Squarz 9 Pro jsou vybaveny 180 mAh akumulátorem, který na jedno nabití dokáže nabídnout zhruba pětidenní výdrž, což rozhodně není málo. Ta se ale logicky může snižovat při využívání vícero funkcí, kdy lze například prostřednictvím mobilní aplikace nastavit, aby hodinky v určitém intervalu měřily srdeční frekvence, upozorňovaly na dodržování pitného režimu a podobně. Vždy tedy záleží na tom, jakým způsobem jsou hodinky využívány.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče nabíjení, tak to probíhá velice jednoduše. Konektor se totiž k zádům hodinek přicvakne prostřednictvím magnetů a automaticky inicializuje nabíjení.

Závěr

Jakožto každodenní uživatel Apple Watch musím uznat, že se tento model výrobci náramně povedl. Velice jednoduše by šel shrnout pořekadlem: „Za málo peněz, spoustu muziky,“ což přesně vypovídá o jeho schopnostech. Hodinky ARMODD Squarz 9 Pro za cenu pouhých 1 990 Kč nabízí řadu úžasných funkcí a precizní zpracování. Ještě jednou bych proto rád vyzdvihl senzor pro měření srdeční frekvence, funkci pro orientační měření krevního tlaku, možnost volání přes hodinky a nesmírně jednoduchou aplikaci WearPro, která je samozřejmě v češtině. Celkově se mi ale nejvíce zamlouvá právě designové provedení a cit pro detail.

Osobně bych ARMODD Squarz 9 Pro doporučil prakticky každému uživateli, který za chytré hodinky nechce utrácet hned několik tisíc korun. Tento kousek je navíc k dostání ve čtyřech barevných provedeních, respektive tedy v černé, modré, stříbrné a růžově-zlaté, díky čemuž se hodí jak pro muže, tak i pro ženy. Zároveň to z hodinek dělá perfektní vánoční dárek. Jejich původní cena sice činí 2 990 Kč, avšak díky současné akce je lze pořídit za pouhých 1 990 Kč.

Hodinky ARMODD Squarz 9 Pro zakoupíte zde