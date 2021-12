Nejlepší iOS aplikace do kuchyně

Vzpomínáte na starou reklamu od Applu, jejímž ústředním motivem byla jednoduchá věta „There’s an app for that“? Pravidlo, že na všechno existuje aplikace, platí i v kuchyni. Pokud pátráte po užitečných iOS aplikacích, které vám zpříjemní či zefektivní vaření, můžete se nechat inspirovat našimi dnešními tipy.

Food Inspector

Nikomu by nemělo být jedno, co jí. Pokud to není jedno ani vám, neměla by ve vašem iPhonu chybět ani česká aplikace s názvem Food Inspector. Po naskenování nutričních údajů z obalů potravin vám Food Inspector poskytne detailní údaje o možných závadných přísadách a možných rizicích, která jsou s těmito přísadami spojená. Aplikace nabízí i placenou verzi s možností neomezeného skenování (129,- jednorázově), a je použitelná i v jiných jazycích.

Fotogalerie Food Inspector 1 Food Inspector 2 Food Inspector 3 Food Inspector 4 +2 Fotek Food Inspector 5 Vstoupit do galerie

Aplikaci Food Inspector stáhnete bezplatně zde.

Víš, co jíš?

Další aplikací pro ty, kterým není jedno, co jedí, je „Víš, co jíš?“. Stejně jako Food Inspector je i tato aplikace ryze česká, a nabídne vám přehledné a obsáhlé informace o emulgátorech, živinách, nebo třeba bezpečnosti potravin. Můžete si zde také vypočítat BMI, zjistit informace o zdravém stravování a mnoho dalšího.

Fotogalerie Vis co jis 1 Vis co jis 2 Vis co jis 3 Vis co jis 4 +3 Fotek Vis co jis 5 Vis co jis 6 Vstoupit do galerie

Aplikaci Víš, co jíš? stáhnete bezplatně zde.

Online kuchařka

Pokud hledáte inspiraci na to, co vařit, bude se vám určitě hodit aplikace s názvem Online kuchařka. Najdete zde doslova tisíce různých receptů pro všechny příležitosti a z různých ingrediencí. Recepty jsou v aplikaci tříděné do přehledných kategorií, vyhledávat můžete jak podle názvů receptů, tak i na základě surovin. Aplikace umožňuje také ukládání receptů mezi oblíbené.

Aplikaci Online kuchařka stáhnete bezplatně zde.

My Fridge Food

Každý z nás jistě zažil situaci, kdy je spíž i lednice plná ingrediencí, ale jaksi chybí jídlo. Právě pro tyto situace je jako dělaná aplikace s názvem My Fridge Food. Stačí zde zadat ingredience, které máte zrovna doma, a ze kterých chcete vařit, a aplikace vám automaticky nabídne zajímavé recepty. Můžete si také vybrat, zda preferujete rychlé nebo spíše složitější recepty.

Fotogalerie My Fridge Food 1 My Fridge Food 2 My Fridge Food 3 Vstoupit do galerie

Aplikaci My Fridge Food stáhnete bezplatně zde.

Tasty

Záleží vám kromě chuti také na tom, aby vámi vytvořené jídlo vypadalo lákavě? Pak pro vás aplikace Tasty bude tou pravou. Najdete zde řadu receptů, jejichž výsledky jste v minulosti jistě viděli v nespočtu videí na různých sociálních sítích. Aplikace Tasty vás jednotlivými recepty provede krok za krokem, nabízí jednoduché i pokročilé vyhledávání nebo možnost filtrování podle dietetických požadavků a preferencí.

Aplikaci Tasty stáhnete bezplatně zde.