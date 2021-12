Nejpoužívanější emoji 2021: Tito emoji se na naší elektronice objevovali letos nejčastěji

Emoji se stali za posledních několik let nedílnou součástí naší komunikace a nic nenasvědčuje tomu, že by se z ní měli v brzké době poroučet. Tušíte ale, jací emoji jsou vlastně nejvyužívanější? Přesně na tuto otázku vám odpoví následující řádky. Konsorcium Unicode, které má emoji v elektronice na starosti, totiž vydalo svou tradiční výroční zprávu o jejich používání.

Výsledky zprávy nejsou absolutně překvapivé, jelikož víceméně kopírují předešlé roky – tedy samozřejmě až na výjimky, které do seznamu emoji přibyli nedávno. Suverénně nejpoužívanějším emoji je vysmátný obličej se slzami v očích, který tvoří více než pět procent všech používaných emoji na světě. S ohledem na jejich množství se tedy jedná o naprosto neuvěřitelné číslo. Druhé místo si pro sebe uzurpovalo rudé srdce, které následuje válející se vysmátý emoji se slzami v očích, dále palec, plačící emoji, modlící se ruce (které mimochodem symbolizují high five a nikoliv modlení), emoji posílající polibek, emoji se srdci kolem něj, emoji v očích a nakonec klasický usměvavý emoji. V řeči emoji je tedy pořadí následující: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

Unicode odhalilo i další spoustu zajímavostí o emotikonech, které stojí za pozornost. Například mezi opičími emoji je nejoblíbenější ta se zakrytýma očima. Mezi jídlem je to zase dort, mezi non-lidskými obličeji se těší velké popularitě usmívající se hovínko a mezi oblečením je to pak koruna. Co se pak týče třeba počasí, neoblíbenějším emoji je zde oheň, mezi hmyzem vládne motýl a nejpoužívanějším savcem je králičí obličej (nepočítáme-li opice, které jsou kategorií samotnou). A co vy, jací emoji jsou ve vaší komunikaci nejčastěji využívaní?