Před několika dny se na našem magazínu objevila recenze nejnovějšího 16″ MacBooku Pro. Z větší části jsme tento stroj vychválili do nebes – a rozhodně se není čemu divit. Vypadá to totiž, že Apple konečně začal naslouchat svým zákazníkům a představuje takové produkty, které chceme my, nikoliv on sám. V současné chvíli máme v redakci kromě 16″ MacBooku také 14″ model, který nás taktéž velmi mile překvapil. Osobně mám oba dva tyto modely v ruce poprvé a rozhodl jsem se, že se vám prostřednictvím dvou článků pokusím sdělit mé první dojmy. Konkrétně se v tomto článku podíváme na 5 věcí, které se mi líbí na MacBooku Pro (2021), na našem sesterském magazínu, viz odkaz níže, pak najdete opačný článek, tedy o 5 věcech, které se mi nelíbí.

Tento článek je čistě subjektivní.

MacBook Pro (2021) lze zakoupit zde