Připojuje se vám iPhone špatně přes Bluetooth v autě? Nejste sami

Přestože se iOS 15 jeví v porovnání se staršími OS Applu jako relativně bezproblémový systém, pár nepříjemných chyb v něm přeci jen nalézt lze. Jednou z nich je i čerstvě objevený problém točící se kolem nemožnosti připojit se přes Bluetooth k automobilům a to primárně u iPhonů 12 (Pro) a 13 (Pro).

Na potíže s Bluetooth připojení s vozem si stěžuje čím dál více jablíčkářů od vydání iOS 15, přičemž s příchodem iOS 15.1 se stížnosti ještě zintenzivnily. Problémy se projevují buď neustálým odpojováním Bluetooth od vozu, nebo rovnou nemožností se k němu připojit vůbec, což de facto vyřazuje veškeré chytré funkce, ale třeba i hovory přes audiosoustavu vozu a tak podobně. Poměrně zajímavé je pak to, že suverénně nejpostiženější automobilkou, která problémy s kompatibilitou trpí, je Toyota, byť i mnoho dalších vozů se v menší míře potýká s problémy.

Ačkoliv nelze v tuto chvíli bohužel se 100% jistotou říci, zda Apple již o problému ví, jelikož se k němu zatím oficiálně nevyjádřil, vzhledem k tomu, jak dlouho si na něj uživatele stěžují se zdá možnost, že by o něm kalifornský gigant zatím neslyšel poměrně nepravděpodobná. Uživatelům přesto v tuto chvíli nezbývá nic jiného než doufat, že přispěchá co nevidět s aktualizací, která by potíže vyřešila.