Dle spekulací by brzy mohla dorazit vylepšená grafická karta GeForce RTX 3090 Ti. Ta by měla oproti „obyčejné verzi“ povýšit z 10 496 na 10 752 cuda jader, z 82 na 84 RT jader a z frekvence 19,5 GHz GRRR6X pamětí na 21 GHz. Kapacita paměti by měla stále zůstat ve výši 24 GB. Zlepšit by se měla také propustnost, jež by měla dosáhnout na 1008 GB/s, přičemž klasická GeForce RTX 3090 má „pouze“ 936 GB/s. Karta by mohla dorazit v lednu příštího roku za cenovku kolem 80 tisíc korun.