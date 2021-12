Americký fotograf Andrew McCarthy ukázal naprosto neuvěřitelnou fotografii Měsíce. Ta je složena z 200 tisíc snímků, což nám umožňuje prozatím nejlepší pohled na jeho členitý povrch. Fotografii můžete vidět pod odstavcem.

Had a ton of requests for my “enhanced” moon pic in print. This is the one with the elevation details exaggerated. Here it is if you want it: https://t.co/TbHwxb9Qfn pic.twitter.com/b7uIhAnnHX

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 29, 2021