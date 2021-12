Apple obarvil loga na svých Apple Storech do ruda, upozorňuje tím na boj proti HIV a AIDS

Je již zvykem, že Apple se zajímá taktéž o problémy, které svým významem přesahují svět technologií. Jedním z takových důkazů je zájem o Světový den boje proti AIDS, který si každoročně připomínáme první prosincový den. Jednou z připomínek tohoto dne v podání jablečného giganta je vyobrazení červeného loga Apple v některých Apple Storech. Už nyní touto barvou svítí loga v obchodech Apple Nanjing East v Šanghaji a Apple Ginza v Tokiu, přičemž další místa budou již brzy následovat.

U „červeného jablka“ v okně obchodu to pochopitelně nekončí. Apple se zavázal, že za každý nákup uskutečněný až do 6. prosince za pomoci Apple Pay na stránkách apple.com věnuje na boj proti AIDS a COVID-19 celkem 1 dolar, a to konkrétně do fondu The Global Fund. Zde si ale Apple nastavil limit a řekl, že touto formou daruje maximálně milion dolarů. Apple také nadále pokračuje v prodeji různých produktů (PRODUCT)RED, přičemž jde o produkty od iPhonů až po náramky na Apple Watch. Část výtěžku z prodeje těchto produktů jde také na boj proti AIDS (od nedávna také proti COVID-19). Během patnáctiletého partnerství Apple přispěl do tohoto boje téměř 270 miliony dolarů. Kolik produktů (PRODUCT)RED jste vlastnili či vlastníte?