Na Swissten.eu končí dnes Black Friday, využijte poslední hodiny obřích slev

Komerční sdělení: Black Friday je považován za jeden z největších nákupních svátků vůbec. Při této příležitosti se s unikátní akcí ukázal i náš partner Swissten.eu, který si pro naše čtenáře připravil řadu úžasných slev. Má to ale jeden háček! Celá akce totiž dnešním dnem končí, kvůli čemuž máte už jen pár hodin na to, abyste zmiňovaných slev vůbec využili! O to lepší ale je, že se akce vztahuje na veškerý sortiment. Stačí pouze nakoupit za určitou částku a máte nárok na až 25% slevu.

Swissten.eu tentokrát vsadil na tři unikátní slevové kódy. Pokud tedy nakoupíte za více než 999 Kč, můžete v košíku zadat kód ve znění BF10 a uplatnit tak 10% slevu. O něco zajímavější je to pak v případě nákupu nad 1 999 Kč, kdy se díky kódu BF20 jedná o 20% zlevnění. Jestli je vám ale i tohle málo, zbystřete. Slevu ve výši 25 % totiž může uplatnit každý, kdo nakoupí nad 2 499 Kč a v košíku zadá kód BF25.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Přijít si tak můžete na úžasné příslušenství za bezkonkurenční ceny. Jednou z největších výhod obchodu Swissten.eu je bezesporu rozsáhlá nabídka, ze které si vybere každý. Konkrétně se totiž nabízí nejrůznější držáky, kabely, nabíječky, vysoce kvalitní powerbanky, ochranná skla, pouzdra, sluchátka i reproduktory a řada dalších. Ze současné nabídky musíme jednoznačně vyzdvihnout úžasnou SWISSTEN all in one powerbanku, které nechybí kapacita 10 tisíc mAh, LCD displej či možnost rychlonabíjení (Power Delivery i Quick Charge 3.0) a bezdrátového nabíjení skrze standard Qi. Skvělým parťákem může být i SWISSTEN Wireless 3in1 15 W neboli bezdrátová nabíječka, která si zároveň poradí s napájením iPhonu, Apple Watch i AirPods.

Zmiňované produkty a mnoho dalších naleznete v nabídce Swissten.eu. Jak už jsme ale zmiňovali v samotném úvodu, na nákup s akční slevou máte už jen několik hodin! Nenechte si proto tuto parádní příležitost utéct, která platí pouze do konce listopadu.

