Na iPhony konečně dorazil herní fenomén Rocket League

Trvalo to věčnost. Herní fenomén z roku 2015, Rocket League od vývojářů z Psyonix, si konečně můžeme zahrát i na mobilních zařízeních. Hra, která v době své největší slávy uhranula desítky milionů hráčů, se na menších obrazovkách představí v trochu jiné podobě. Rocket League Sideswipe je konečně oficiálním převodem značky na iOS. Fotbal s auty se přitom snažila během let napodobit řada víceméně nepovedených klonů. Mobilní port si prošel důsledným testem v rámci předběžného přístupu v určitých teritoriích. Původním plánem tvůrců přitom bylo v tuto dobu jen rozšířit ona teritoria a datum startu plnohodnotné hry přehodnotit v závislosti na tom. Dosavadní výsledky však zřejmě byly tak pozitivní, že Psyonix s ničím neotáleli a plnou verzi vypustili bez předchozího varování již nyní.

Sideswipe je pečlivě vyvinuto jako primárně mobilní hra. Nemusíte se tak bát, že by na vás čekalo křečovitě převedeme ovládání z konzolových verzi. Převodem na méně výkonná zařízení s malým displejem však vznikly i některé úlitby. Jde především o přesun akce z trojrozměrného prostředí do zápasů viděných z boku a omezení počtu hrajících hráčů maximálně na čtyři. Všechny triky a úspěšně taktiky z velké verze ovšem zůstávají i v tomto limitovaném prostředí. Rocket League Sideswipe si můžete vyzkoušet již nyní. Stahujte z App Storu, kde ji najdete jako free to play aplikaci.