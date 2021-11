Trh s elektromobily brzy pozná dalšího hráče. Xiaomi postaví v Pekingu svou první továrnu na elektomobily. Má jít o závod, který by měl začít auta sériově vyrábět v roce 2024 s tím, že by měl zvládnout 300 tisíc kusů za rok. V nejbližších 10 letech chce čínský gigant do tohoto segmentu investovat 10 miliard dolarů.