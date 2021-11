Francie se pustila do boje proti Wishi

Pokud chcete nakoupit levně a nespěcháte na dodání, možná zamíříte na Wish. Francouzští ministři žádají vyhledávače a obchody s mobilními aplikacemi, které působí ve Francii, aby skryly stránky a aplikaci společnosti Wish. Důvodem je ochrana spotřebitele. Celkem 95 % zde zakoupených hraček neodpovídalo nařízením EU. Téměř polovina by pak dle evropské legislativy byla označena za nebezpečné. Pokud se zaměříme pouze na elektroniku, nějakým způsobem nebezpečných bylo 9 z 10 zařízení. Dalším z důvodů je prodej padělaného zboží.