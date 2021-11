Sony má patentovou přihlášku na zařízení, které vypadá jako ovladač pro mobilní telefony. Vyobrazení patentu vypadá jako Dualshock, jenž má v těle úchyty na smartphone. Kromě hraní her by toto příslušenství mělo sloužit k funkci Remote Play, tedy streamování her z konzole do smartphonu. Uvidíme, zda tento patent bude někdy uveden v život.