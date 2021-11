Recenze chytrého náramku Fitbit Charge 5: Další krok vpřed

Svět sportovních náramků má přírůstek od jedné z nejpovolanějších značek. Fitbit totiž přichází s novinkou v podobě modelu Charge 5. Ten láká na spolehlivost, minimalistický design, zajímavé funkce a pochopitelně slušnou výdrž na jedno nabití. Obstojí ale tento kousek funkcemi a cenou v nabité konkurenci? Na to se nyní podíváme.

Obsah balení

Nejprve ale pochopitelně k obsahu balení. Náramek Fitbit Charge 5 vám dorazí v malé šedé krabičce, na jejíž přední straně uvidíte design produktu. Hned tedy zjistíte, s čím máte tu čest a bude vám jasné, že na minimalismus se hraje i letos. Zadní strana patří převážně výčtu technických specifikací, na které se podíváme za moment. V balení naleznete kromě chytrého náramku taktéž pryžový pásek, nabíjecí kolébku a manuál.

Technické specifikace

Nyní k již nakousnutým technickým specifikacím. Jedná se o Bluetooth náramek disponující dotykovým 1,04“ AMOLED displejem, jehož jas je až 450 nitů. Disponuje EKG, měřením saturace kyslíku a GPS. Skvělá je také odolnost, jelikož náramek disponuje certifikací IPX8, což dle výrobce zaručí voděodolnost až do 50 metrů. Náramek je z hliníku a do vínku dostal sklo Gorilla Glass 3. Velikost pouzdra je 22,79 milimetrů a hmotnost je 29 gramů. Co se obvodu zápěstí týče, dodávaným pryžovým náramkem můžete nastavit obvod od 14 do 22 centimetrů. Výdrž baterie je až 7 dní. Ve velkém ale bude záležet, jak budete náramek používat. S tímto náramkem můžete také platit, a to díky funkci Fitbit Pay. Ze zdravotních funkcí zde máte monitoring spánku, připomenutí pohybu, sledování menstruačního cyklu, měření saturace kyslíku v krvi, měření úrovně stresu, upozornění na srdeční problémy, dechové cvičení měření EKG (bude dostupné později), inteligentní buzení, výpočet přijatých kalorií. Náramkem můžete také položit hovor.

Design produktu

Na první pohled se jedná o obyčejný náramek, nicméně jakmile jej vezmete do ruky a poznáte tělo z hliníku, je vám jasné, že v ruce držíte nějaký lepší kousek. Na přední straně náramku vidíte pochopitelně displej, který zde nemá žádné tlačítko, a veškeré ovládání probíhá gesty. Na boku narazíte na dvě lesklé plochy, které slouží k měření stresu a později zřejmě také k EKG (funkce není momentálně dostupná). Spodní strana patří senzorům a čtyřem nabíjecím pinům. Náramek je klasicky z pryže, nicméně jsou vyměnitelné. Fitbit Charge 5 tedy můžete jednoduše vyzdobit k obrazu svému. Jak již bylo uvedeno, displej je dotykový a ovládání probíhá za pomoci gest. Displej probudíte zvednutím zápěstí či dotykem. Jakmile na hlavní obrazovce swipnete dolů, dostanete se k nastavení, platbám, zámku vody, režimu spánku a režimu nerušit. Swipnete-li nahoru zobrazíte základní údaje o srdečním tepu, SpO2, spálených kalorií či například režimu spánku. Swipování do boků vás dostane ke stopkám, časovači, měření stresu, budíku, notifikacím či cvičením. Fitbit Charge umí monitorovat celkem 20 aktivit, ovšem v náramku můžete mít v jeden moment pouze 6. Když budete procházet prostředím, všimnete si, že je velmi svižné, jednoduché a bezproblémové, za což rozhodně palec nahoru. Vychválit lze také vysoký jas.

Aplikace

U chytrých náramků to bez aplikace nelze. Abyste mohli Fitbit Charge 5 používat, je třeba stáhnout z App Store či Google Play aplikaci Fitbit. Poté je třeba provést jednoduchou registraci spočívající v uvedení mailu, mír, vah a věku. Na první stránce v aplikaci uvidíte pochopitelně opět základní dosažené cíle v podobě ušlých kroků, vzdálenosti, spálených kcal a odcvičených minut. Dále zde můžete sledovat konkrétní odcvičené aktivity, lze zaznamenávat vypitou vodu, zkonzumované potraviny a je možné taktéž upravovat hmotnost. Samozřejmě zde můžete také měnit ciferníky. Výběr není nikterak košatý a spousta ciferníků je velmi podobných. Nicméně vybere si každý. Aplikace může být ještě užitečnější, ovšem za předpokladu, že budete využívat Fitbit Premium. Prvních 6 měsíců máte zdarma, poté můžete platit buď 259 korun měsíčně či ročně 2050 korun, což vyjde na 170,83 korun za měsíc. Je nutné říct, že teprve Premium vyždímá z Fitbit Charge 5 maximum. K dispozici totiž dostanete daleko podrobnější zdravotní metriky, detailní informace o spánku čítající i odchylky srdečního tepu či teploty kůže, lepší a propracovanější zdravotní přehledy a výzvy pro vás a vaše přátele. Nejedná se o nic levného, když vezmete v potaz, že samotný náramek stojí 5 tisíc korun. Nicméně jestli to s cvičením a sledováním své tělesné aktivity myslíte vážně, třeba vám bude Premium vyhovovat. Půl roku na vyzkoušení je dost dlouhá doba. Obrázek si tedy stihne udělat každý. Hodí se také dodat, že aplikace se na poli chytrých náramků řadí mezi špičku. Je přehledná a neuvěřitelně pohledná. Samozřejmostí je český jazyk.

Vlastní používání

Ačkoli se Fitbit Charge 5 pyšní skvělými specifikacemi a funkcemi, z jeho používání mám trochu smíšené pocity. Předně je třeba říct, že náramek funguje opravdu dobře. Spolehlivé notifikace a kvalitní měření pohybu je samozřejmostí. Často jsem porovnával s Apple Watch a sám jsem hleděl, jak jsou výsledky vyrovnané, a to jak v počtu spálených kalorií, tak počtu ušlých kroků i vzdálenosti. V tomto směru nelze náramku nic vytknout. Co rozhodně zamrzí je displej, který, byť je velmi čitelný, je opravdu malý. Na nějaké dlouhé čtení notifikací to tedy věru není. Co mi osobně také chybí, je nemožnost ovládat hudbu. Ano, je škoda, že zde nemáme interní paměť podobně jako v Apple Watch, daleko více ale mrzí, že zde nepřepnete ani skladbu. Přitom věřím, že by tato funkce zde fungovala naprosto bezproblémově, jelikož průchod prostředím je bleskový. Třeba ale není všem dnům konec a nějaké podobné aktualizace se dočkáme. Rozhodně zajímavým řešením je, že některé funkce musíte do náramku doinstalovat. Podobně jsem tak musel činit například u funkce měření SpO2. Na podobné bázi zde ale funguje například i budík, měření stresu či pouhé nastavení. Tyto položky jsou však po rozbalení náramku nainstalovány a činil jsem tak pouze u SpO2.

Měření stresu je všude vychvalováno. Při tomto úkonu položíte palec a ukazováček z boku ciferníku a necháte se minimálně 30 vteřin měřit (ideálně však 3 minuty). Funkce je super, funguje, ale nevidím důvod něco podobného používat. Podobně tak platí i u měření saturace kyslíkem. Jde o něco, co vyzkoušíte, ale pravidelně to asi používat nebudete. Ale sto lidí, sto chutí. Často jsem si všímal také špatné reakce na dotyk za situace, kdy chcete probudit displej. Z Apple Watch jsem zvyklý, že se displeje postačí opravdu jen letmo dotknout. U Fitbit Charge 5 je ale třeba na displej pořádně zatlačit. Jedná se tak pravděpodobně pouze o zvyk. Zapomínat nelze také na službu Fitbit Pay, díky které nemusíte vytahovat pěneženku. U fitness náramku nebývá taková funkce obvyklá, za což palec nahoru.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Co říct závěrem? Fitbit Charge 5 jsou skutečně „nabušeným“ chytrým náramkem. Skvělé funkce, jednoduché a svižné prostředí, paráda. Ovšem musíme připomenout, že náramek stojí 5 tisíc korun. Za tyto peníze dostanete poměrně všední design, malý displej a skutečnost, že jakmile budete chtít náramek využívat naplno, budete po půl roce nuceni platit předplatné. Ruku na srdce, za 5 tisíc se dají koupit „z druhé ruky“ i Apple Watch Series 5. Záleží tedy na vás. Někomu může vyhovovat, že jde o produkt s minimalistickým designem, či jste zkrátka člověk, který na ruce velké hodinky nechce. Pokud opravdu hledáte náramek ryze na sport a stojíte o kvalitní měření tělesné aktivity, je tento náramek pro vás jako dělaný. Sportujete-li rekreačně, vystačíte si s náramkem za zlomek ceny.

