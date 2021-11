Apple spustil v Česku Black Friday. Zde je přehled bonusů, které rozdává k nákupům

Na dnešní den si Apple naplánoval start své čtyřdenní nákupní akce, kterou reaguje na celosvětový Black Friday a následné Cyber Monday. Ačkoliv se z jeho strany přímých slev na produkty ani letos nedočkáme, při jejich koupi přes Apple Online Store můžete získat dárkové poukazy na další nákup a to až do výše 4400 Kč. Pojďme si tedy udělat přehled v tom, co je třeba koupit, abyste měli na dárkovou kartu nárok.

iPhone

Stejně jako v předešlých letech, i letos přibaluje Apple dárkové karty jen ke starším iPhonům – konkrétně pak modelům 12 (mini) a SE. Přestože je jejich cena rozdílná v obou případech máte nárok na kartu v hodnotě 1100 Kč.

AirPods

Hezké bonusy letos rozdává Apple i u všech modelů AirPods. Ke 2. a 3. generaci vám přibalí dárkovou kartu v hodnotě 550 Kč, u AirPods Pro je to pak 1100 Kč a v případě AirPods Max dokonce 1650 Kč. Samozřejmostí je pak možnost nechat na sluchátka něco vygravírovat.

Apple Watch

U Apple Watch je stejná situace jako u iPhonů – tedy že do speciální nabídky se dostaly jen starší modely ve formě SE a Series 3. V obou případech můžete při nákupu počítat s dárkovou kartou v hodnotě 1100 Kč.

iPad

Na iPady byl letos Apple poměrně skoupý. Bonusy totiž rozdává jen k řadě Pro osazené čipy M1. Jak k 11”, tak ke 12,9” modelu vám přibalí kartu v hodnotě 2200 Kč.

Mac

Vyloženě velký výběr není ani z Maců. Letošní akce totiž zahrnuje jen 13” MacBooky Pro, Air a Macy mini s M1, ke kterým dostanete 2200 Kč kartu spolu s 27” iMacem, při jehož koupi máte nárok na 4400 Kč. Zde si troufáme říci, že se jedná o nejméně výhodnou koupi, protože jak MacBooky, tak Mac mini či iMacy lze sehnat v akcích daleko levněji než kolik dává Apple bonus na dárkové kartě.

Apple TV

Co je naopak oproti Macům opravdu zajímavá nabídka, je 1100 Kč na dárkové kartě přibalených k Apple TV HD či 4K. Model HD totiž začíná na 4190 Kč, takže jej de facto nyní seženete o čtvrtinu levněji.

Beats

Podobně výhodně jako Apple TV lze nakoupit i některá sluchátka Beats. K modelům Studio Buds a Flex totiž Apple rozdává kartu v hodnotě 550 Kč, ke Studio3 Wireless, Solo3 Wireless a Powerbeats Pro pak 1100 Kč.

Doplňky

Solidně se “napakovat” dárkovými kartami jde i v případě nákupu příslušenství. Ke dvojité MagSafe nabíječce, Smart Keyboard Folio klávesnici, Apple Pencil 2. generace a čtyřbalení AirTagu rozdává Apple 550 Kč dárkovou kartu. Při koupi Magic Keyboard pro iPady Pro a Air pak dostanete kartu v hodnotě 1100 Kč.

Jak již bylo zmíněno výše, dárkové karty nelze vnímat jako slevy uplatnitelné na dané produkty, ale jako vouchery na další nákup v Apple Store. I tak se ale jedná o velmi příjemný bonus, jelikož u mnoha produktů pomyslně sráží jejich cenu na velmi zajímavou úroveň.