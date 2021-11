Apple přestal v Turecku prodávat ze dne na den své produkty

K velmi razantnímu kroku přistoupil jen pár týdnů před Vánoci Apple v Turecku. Ze dne na den tam totiž přestal prodávat přes Online Store své produkty a totéž platí podle dostupných informací i pro autorizované prodejce, kteří s ním v zemi spolupracují. Důvod nicméně není vůbec překvapivý.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Turecko na tom není z ekonomického hlediska dlouhodobě vůbec dobře, ba naopak se v něm finanční situace čím dál tím víc zhoršuje. Lví podíl na tom má i prezident Erdogan, který bojkotuje veškeré snahy tamních finančních institucí o zlepšení například formou zvýšení úroků či podobných opatření, které by přibrzdily inflaci. Turecká měna tak ve výsledku neustále ztrácí na hodnotě a když se v úterý propadla oproti dolaru o dalších 15 %, rozhodl se Apple, že pro něj zkrátka již nemá prodej v zemi smysl a vystavil v ní proto okamžitou stopku. V jeho Online Storu proto již nyní možné vložit žádné produkty do košíku a tedy dokončit nákupy, což by mělo platit do chvíle, než se země dostane z největších problémů a tedy než její měna opět oproti dolaru posílí. Kdy se tak stane (potažmo zda vůbec) je nicméně v současnosti velkou neznámou, jelikož nic nenasvědčuje tomu, že se může leccos v blízké budoucnosti změnit.