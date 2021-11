Oranžová tečka na displeji iPhonu: Co vlastně znamená?

Při používání iPhonu můžete čas od času narazit na zajímavý vizuální signál v podobě oranžové tečky, která se v určitých chvílích zobrazuje v pravém horním rohu. Co ale vlastně znamená a k čemu slouží? Tyto otázky se mezi jablíčkáři šíří až doposud a je tedy na čase se na ně podívat.

Co oranžová tečka na displeji znamená

Oranžová tečka přišla spolu s příchodem operačního systému iOS 14 v roce 2020. Pojďme se tedy podívat na to, co vlastně znamená a jak pomáhá samotným uživatelům. Oranžová tečka, která se zobrazuje vpravo nahoře, totiž v tomto případě funguje jakožto jistý způsob varování. Jakmile se objeví, znamená to, že váš iPhone k nějakému účelu využívá mikrofon.

Setkat se s tím můžete v několika nejrůznějších situacích. Například jakmile začnete hovořit na Siri, objeví se vám pochopitelně na displeji zmiňovaná tečka. Stejně je tomu i v případě telefonního hovoru, nahrávání hlasové zprávy či nahrávání hlasu skrze nativní Diktafon. V těchto případech se vám bude zkrátka zobrazovat oranžová tečka, která pouze informuje o aktuálním používání mikrofonu.

Stejně tak se může objevit i zelená tečka, ve stejném místě jako ta oranžová. Ta pro změnu indikuje na použití fotoaparátu. K tomu může dojít v případě, kdy například otevřete nativní aplikaci Fotoaparát (případně její alternativu) nebo jiný nástroj využívající kameru telefonu. Může se tedy jednat například o Instagram, Snapchat a další.

Co když tečka ukazuje „Unknown“?

Zároveň se po otevření ovládacího centra vedle ikonky zobrazí i příslušný text. Ten udává, jaká aplikace zrovna mikrofon či fotoaparát využívá. Může se ale objevit i název Unknown, přičemž v takovém případě systém nedokáže detekovat, o jakou aplikaci se vlastně jedná. V některých případech jde o prostou chybu, avšak může se i jednat o aplikace, které jsou naprogramovány tak, aby se tímto způsobem chránily před „sledováním“ a uživatele o skutečnosti neinformovaly.

Je nutné také vzít v potaz, že oranžová tečka poukazuje pouze na aplikace, které v danou chvíli využívají mikrofon telefonu, ale už ne ty, kterým jste k mikrofonu vlastně udělili přístup. Pro kontrolu, která aplikace skutečně využívá mikrofon, ale kryje se za označení Unknown, musíte projet všechny appky individuálně. Při vypnutí programu se samozřejmě oranžového indikátoru zbavíte.

Když se ale oranžová tečka na displeji telefonu zobrazuje i v případech, kdy nemáte otevřeny žádné aplikace, dokáže to být vskutku frustrující. V takovém okamžiku vás může napadnout, zdali vás nějaká aplikace neodposlouchává. Možností je, abyste si prošli nastavení soukromí a všem aplikacím odepřeli k mikrofonu přístup. Tímto způsobem můžete ostatně zjistit, o jakou aplikaci se vlastně jedná.

Bonus: Profesionální nástroj na opravu „oranžové obrazovky“

Vstoupit do galerie

Shrnutí

Oranžová tečka, která se čas od času objeví na displeji vašeho iPhonu, jednoduše slouží jako varování v případě, kdy některá aplikace využívá mikrofon. V drtivé většině případů vás navíc systém informuje o tom, o jakou aplikaci se přímo jedná. Navzdory tomu se však můžete setkat i se situací, kdy iOS/iPadOS appku nedokáže identifikovat.

