Automobilka General Motors investovala do zajímavého startupu. Tím je společnost Pure Watercraft, která se zabývá elektrickými motory do lodí. Analytici to označují za krok expanze mimo automobilový průmysl, o čemž se v souvislosti s General Motors již nějakou dobu hovoří. Automobilka si měla pořídit konkrétně 25% podíl za zhruba 150 milionů dolarů.