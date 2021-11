Apple oznámil Black Friday, tyto akce si pro ČR přichystal

Stejně jako v předešlých letech, ani letos nevynechá Apple v České republice Black Friday a Cyber Monday. A stejně jako v předešlých letech na to půjde jinak než jsme zvyklí u naprosté většiny ostatních prodejců. Na rozdíl od nich totiž nechystá obří slevy na své produkty, ale “jen” klasické rozdávání dárkových karet pro další nákupy v jeho Apple Storu – a to jak kamenném, tak online. Na co se můžeme těšit.

Od pátku 26. listopadu až do pondělí 29. listopadu (tedy od oficiálního Black Friday do oficiálního Cyber Monday) bude Apple rozdávat k určitým produktům dárkové karty na další nákup v různých hodnotách. Letos si pro své uživatele připravil konkrétně kartu v hodnotě 1100 Kč ke koupi iPhonu 12, 12 mini a iPhonu SE, Apple Watch SE či Apple Watch 3, kartu v hodnotě až 1650 Kč při koupi AirPods 2. 3, Pro či Max, kartu v hodnotě 2200 Kč při koupi 11” či 12,9” iPadu Pro, některým MacBookům či Macu mini a kartu v hodnotě 4400 Kč k nákupu 27” iMacu. Zapomenuto nebylo ani na Apple TV, ke kterém Apple přibalí taktéž 1100 Kč dárkovou kartu, či na Beats, ke kterým můžete dostat kartu v téže hodnotě či hodnotě nižší v závislosti na pořízených sluchátkách. Totéž pak platí i při koupi doplňků ve formě Apple Pencil 2, Smart Keyboard Folia, MagSafe Duo, čtyřbalení AirTagu či Magic Keyboard.

Z informací, které máme od Applu zatím k dispozici, se jako nejvýhodnější nákupy jeví v tuto chvíli iPhony SE a Apple Watch 3, popřípadě Apple TV 4K, HD či AirTagy (tedy v případě, že na nich Apple nebude příliš šetřit). Otázkou jsou v tuto chvíli AirPody, u kterých může Apple rozdávat v případě základních modelů jen pár stovek na další nákup, což jim na atraktivitě ubere. Pokud na nich však šetřit nebude, i ty by se mohly stát jedním z předmětů nákupního šílenství.