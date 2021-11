Dwayne Johnson by rád byl novým Jamesem Bondem

Dwayne Johnson na sebe v rozhovoru prozradil, že by si rád zahrál Jamese Bonda. Učinil by rád tak kvůli rodinné tradici, jelikož jeho otec hrál „záporáka“ v bondovce Žiješ jenom dvakrát z roku 1967. Dokážete si představit The Rocka jako nového agenta 007?