Safari na Macích se již brzy dočká podpory 120Hz zobrazení

Když Apple relativně nedávno světu odhalil nové MacBooky Pro s čipy M1 Pro a M1 Max, jako jednu z jejich hlavních novinek uváděl 120Hz obnovovací frekvenci jejich displeje, díky které by se měl pohyblivý obraz na nich pohybovat daleko plynuleji než na dosavadních 60Hz. Poměrně zvláštní je však to, že v macOS Monterey, které na Macích dorazilo, nenabízí podporu vyšší obnovovací frekvence téměř žádná nativní aplikace Applu, takže si tuto vychytávku zatím jablíčkáři naplno vychutnat nemohou. To by se však mělo v dohledné době změnit.

Apple vydal včera večer nový Safari Technology Preview, což je de facto beta verze jeho prohlížeče Safari určená pro testování novinek pro budoucí verze. A právě podpora vyšší obnovovací frekvence u nových MacBooků Pro je nejcitelnější novinkou této “bety”, což právě majitelé těchto strojů potvrzují. Scrollování v Safari je totiž dle jejich slov nyní daleko plynulejší a tedy i příjemnější, což jen celkovou kvalitu stroje umocňuje. V tuto chvíli je sice otázkou, kdy bychom se nasazení podpory mohli dočkat i v běžné verzi Safari, ale vzhledem k tomu, že se ve výsledku nejedná o žádnou extrémně náročnou činnost je poměrně pravděpodobné, že se tak stane už v nadcházející verzi macOS Monterey – tedy v macOS 12.1, jejíž vydání se dá očekávat ještě před Vánoci.

