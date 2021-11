U našich sousedů zřejmě již brzy otevře další Apple Store

Zatímco v České republice a na Slovensku si budeme muset na otevření prvního Apple Storu, tedy oficiálního obchodu kalifornského giganta, ještě nějaký ten pátek počkat, u našich západních sousedů dle všeho již brzy další otevře. Řeč je konkrétně o. novém obchodě v německém Berlíně, který je ve výstavbě již poměrně dlouho a který by měl nyní být konečně dokončen.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Práce na druhém berlínském Apple Storu zahájil Apple již před dlouhými pěti lety, v jejichž průběhu musel vyřešit celou řadu překážek v realizaci. Právě kvůli tomu se tak k otevření obchodu přiblížil až nyní, byť to zatím sám oficiálně nepotvrdil. Zdroje německého portálu iFun nicméně tvrdí, že se oznámení otevření obchodu dočká svět v horizontu nejbližších dnů, maximálně pak týdnů. To ostatně naznačil i jeden z interiérových designérů spolupracujících s Applem, který se na svém Instagramu nedávno pochlubil tím, že “dokončil svou poslední práci v Berlině”, kterou by měl být právě nový Apple Store.