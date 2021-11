Recenze Bang&Olufsen Beoplay EQ – doposud nejlepší bezdrátová sluchátka od B&O

V dnešní recenzi se podíváme na plně bezdrátová sluchátka Bang & Olufsen Beoplay EQ, která představují absolutní vrchol nabídky, kterou tato dánská společnost v segmentu tzv. true wireless sluchátek nabízí. Jde o model s cenovkou atakující 10 tisíc korun a za tyto peníze by tedy měl nabídnout jen to nejlepší, co je v tomto segmentu dnes dostupné.

Specifikace

Společnost Bang&Olufsen tento model vybavila 6,8mm dynamickými měniči s efektivním frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 107 dB @ 1kHz. V těle sluchátek se nachází integrované baterie o kapacitě 85 mAh, díky kterým sluchátka na jedno nabízí zvládnout až sedm a půl hodiny přehrávání, bez zapnuté funkce ANC. Se zapnutým ANC je výdrž zhruba o hodinu kratší. Výdrž je dále ovlivněna i tím, jaký kodek je při přehrávání použitý (například s kombinací aptX a zapnutého ANC je deklarovaná výdrž zhruba pět a půl hodiny). O nabíjení na cestách se stará akumulátor integrovaný do nabíjecího obalu, jež má kapacitu 340 mAh a dokáže sluchátka nabít ještě dvakrát do plna. Sluchátka se nabíjí skrze USB-C kabel a z prázdna do plna nabíjení zabere zhruba devadesát minut. Díky rychlonabíjení sluchátkům stačí dvacet minut v zásuvce pro zhruba dvě hodiny poslechu. V případě nabíjení přes Qi kompatibilní nabíječku celý proces trvá necelé dvě hodiny.

O bezdrátovou komunikaci se stará Bluetooth 5.2 a sluchátka si pamatují až osm posledních spárovaných zařízení. Jak již padlo částečně výše, sluchátka zároveň podporují kodeky SBC, AAC a aptX. Nad rámec výše uvedeného tento model nabízí celkem šest mikrofonů, krytí IP54 a funkce softwarové režimy ANC, transparentnost a zesílení vlastního hlasu. Sluchátka jako taková váží osm gramů, jejich obal pak 50. Tento model je dostupný ve dvou barevných variantách, a to Black Anthracite a Sand Gold Tone.

Zpracování

Vzhledem k ceně se dá očekávat naprosto špičkové zpracování a použité materiály, což je také v praxi vesměs pravda a sluchátka v tomto ohledu dostála očekávání. Nabíjecí krabička je z kovu, jen její spodní strana je z lehce pogumovaného plastu, a to především kvůli podpoře pro bezdrátové nabíjení (které kovovým povrchem pochopitelně neprojde). Velikost obalu je přijatelná, a kromě nabíjecího konektoru (USB-C) na ní není nic neobvyklého. Za zmínku stojí jen kloub zavíracího mechanismu, který působí bytelně a měl by něco vydržet. Magnetická retence sluchátek je poměrně silná a sluchátka tak s příjemným cvaknutím zapadnou přesně na své místo.

Sluchátka jako taková na první pohled zaujmou svou mohutností. Po několika recenzovaných modelech, které byly obvykle spíše minimalistické, jde o značnou změnu ve filosofii. Poněkud větší tělo sluchátek však odpovídá množství komponent, které do něj musel výrobce vměstnat. Sluchátka jsou z plastu, pouze dotyková plocha je z kovu (nejspíše hliníku). Na sluchátkách nenajdeme žádné stabilizační prvky, které by zásadnějším způsobem upevňovaly sluchátka v uších. Na vnitřní straně sluchátek najdeme několik senzorů, které se starají o jejich správné fungování. Zpracováním sluchátek není moc co vytknout.

Ergonomie a ovládání

Co se týče ergonomie sluchátek, z počátku jsem s pohodlím bojoval. Navzdory tomu, že u většiny modelů špuntové konstrukce volím inserty velikosti M, zde jsem musel sáhnout po úplně těch nejmenších dodaných, tedy velikosti XS. S jakoukoliv jinou velikostí jsem nebyl schopný dosáhnout adekvátního pohodlí, a především stability sluchátek v uchu. Právě jejich stabilita a ukotvení v uchu je dosti podstatné vzhledem k jejich velikosti. Zároveň nejspíše nechcete omylem vytratit sluchátko u produktu za bezmála 10 tisíc korun. Kromě klasických silikonových špuntů velikosti XS, S, M a L je v balení k dispozici ještě pěnový špunt COMPLY 200, který bude mít nejlepší schopnost se přizpůsobit vašemu uchu a zároveň pasivně odfiltrovat okolní hluk. Nevýhodou tohoto řešení je však omezená životnost.

Po zvolení správného nástavce byla sluchátka relativně pohodlná, jejich velikost je však stále cítit a i když jsem během testování vypadnutí sluchátek z ucha nezaznamenal, stále jsem měl mírně nepříjemný pocit a očekávání, že musí některé ze sluchátek každou chvíli vypadnout. Zejména při pohybu po městě, případně po dobíhaní tramvaje. Každý máme ucho trochu jiné a každému tak bude tento model sedět jinak, osobně jsem však testování nepovažoval za příliš příjemnou zkušenost (zejména s ohledem na potenciální ztrátu takto drahých sluchátek).

Co se týče ovládání, na každém sluchátku najdeme dotykovou plochu, na kterou se dají namapovat různé ovládací funkce. Defaultně se poklepáním na levé sluchátko ovládá režim ANC/Pass Through, pravým pak přehrávání hudby. Poklepání a podržení prstu se pak upravuje hlasitost přehrávané hudby. Důležitým ovládacím prvkem u sluchátek je již tradičně doprovodná aplikace, která se v tomto případě jmenuje jednoduše Bang&Olufsen. V ní nejen že najdete virtuálního průvodce různými funkcemi sluchátek, do jisté míry je zde možné i upravovat zvukový přednes, a to pro B&O klasickým kruhovým ovladačem, který na dvou osách mění intenzitu basů a výšek. Nejde sice o plnohodnotnou náhradu vícepásmového ekvalizéru, ale rozhodně je to lepší než nic. Prostřednictvím aplikace je dále možné sluchátka aktualizovat a celkově nabízí funkce pro pokročilejší jejich správu.

Zvuk

V základním nastavení je zvuk plný s citelnou a dobře dávkovanou basovou složkou a nikterak agresivně nastavenými výškami. Přednes dokáže posluchače slušně obklopit a celkové naladění je velice příjemné bez ohledu na styl a žánr poslouchané hudby. Měniče mají dostatečnou kapacitu na hezkou reprodukci jak vokálů, tak hutných basových pasáží. Pokud by to však posluchači nestačilo, v doprovodné aplikaci je dostupný ekvalizér, na kterém je možné ve dvou osách měnit úroveň zesílení a zeslabení basových a výškových frekvencí. Prostřednictvím tohoto nastavení je tak možné si zvukový přednes personalizovat, a to i nad rámec celkem čtyř přednastavených presetů. A že jsou možnosti zvukové personalizace velmi široké! Výsledný charakter zvuku je možné ovlivňovat poměrně výrazně. Je však nutné podotknout, že audiofily a obecně ty, kteří mají nad svým zvukem rádi kontrolu, tento způsob ekvalizéru příliš neuspokojí. Běžnému uživateli s nenáročnými zvukovými preferencemi by však toto řešení stačit mělo.

Co se týče jednotlivých poslechových režimů (ANC, neutrální se zesílením vlastního hlasu, transparentní) a jejich naladění, za zmínku rozhodně stojí poněkud méně agresivně naladěné ANC. To sice dokáže aktivně filtrovat okolní hluk, nikoliv však tak silně a efektivně, jako u některých konkurenčních modelů (například i AirPods Pro). To však může na druhou stranu celá řada uživatelů ocenit, protože agresivně nastavené ANC s sebou často nese nepříjemný „tlak“ v uších. V neutrálním režimu sluchátka disponují pouze pasivní úrovni odhlučnění a ta je ovlivněna především mírou utěsnění v uších prostřednictvím silikonových nebo pěnových špuntů. Naopak režim transparentnosti je nastavený dobře a například v kancelářských podmínkách je s puštěným přehráváním skvěle použitelný.

Závěr

Bang&Olufsen Beoplay EQ jsou modelem, který cílí na náročného zákazníka, který chce bezdrátová sluchátka od věhlasné značky, má rád solidní dílenské zpracování, kvalitní materiály a nadprůměrný zvukový projev s některými doprovodnými funkcemi navíc, mezi které patří například režim transparentnosti nebo ANC. To vše tento model nabízí, bohužel však nic extra navíc. Je třeba brát v potaz, že z hlediska zvukové kvality to od určité úrovně prostě „lépe nejde“ (zejména v kategorii plně bezdrátových in-ear sluchátek) a i když je zvuk Beoplay EQ příjemný (a uživatelsky modifikovatelný), stále jde pouze o bezdrátové špunty a sebelepší marketing na tom nic nezmění. Na tom však ve finále není nic špatného a značka Bang&Olufsen si rozhodně nemůže stěžovat na nezájem ze strany zákazníků. Pokud se Vám tedy tento model trefil do noty, pravděpodobně jste právě jeho cílová skupina a sluchátka Vám budou určitě dělat radost.

Bang&Olufsen Beoplay EQ si můžete zakoupit zde.

