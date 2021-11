Apple na své druhé podzimní konferenci představil zbrusu nové MacBooky Pro s novými profesionálními procesory M1 Pro. Do redakce nám již přistála 16″ varianta, tedy to nejvýkonnější, co Apple v rámci standardních konfigurací MacBooků Pro umí nabídnout. Zatím co na recenzi se můžete těšit již příští víkend, nyní se pojďme podívat, jak vám takový MacBook dorazí zabalený a co vše v jeho krabici najdete. Unboxing MacBooku Pro 16″ s M1 Pro procesorem si můžete vychutnat v následující galerii.