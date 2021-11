4 nejzajímavější novinky z iOS 15.2 a iPadOS 15.2 Beta 2

Včera večer vypustil Apple na světlo světa druhé bety svých operačních systému iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 8.2, tvOS 15.2 a macOS Monterey 12.1. Suverénně nejzajímavější a i nejsledovanější je pak mobilní iOS 15.2, na jehož nejzajímavější novinky se v následujících řádcích podíváme.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Blízké kontakty pro případ úmrtí

Na letošní WWDC představil Apple jakožto jedno z nejzajímavějších vylepšení iOS 15 možnost přidat do něj kontakty, kterým bude umožněno telefon otevřít v případě, že jeho majitel zemře. Dostat se do uzamčeného telefonu je totiž v současnosti prakticky nemožné, respektive to alespoň Apple neumožňuje a to ani v případě, že jej o to žádá přímo rodina zesnulého. Ve výsledku tak blízcí přichází o potenciální vzpomínky na zesnulého majitele Apple zařízení a potažmo i o jeho telefon, který je nenávratně uzamčen a tedy nepoužitelný. Přesně to se ale nyní změní, jelikož v iOS 15.2 možnost přidání s kontaktů v případě úmrtí konečně je. Toto rozhraní je k dispozici konkrétně v nastavení Apple ID a jakmile je v něm uživatel přidán, získá po smrti majitele účtu přístup k jeho fotkám, zprávám, poznámkám, souborům, kontaktům a událostem kalendáře. Data v iCloud klíčence zůstanou nicméně i nadále nedostupná.

Vylepšená Apple TV na iPadu

Příjemného upgradu se dočkala aplikace Apple TV na iPadech. Ta totiž nyní obsahuje výrazný postranní panel, který v ní nahrazuje spodní lištu s kartami, která sloužila pro procházení obsahu až doposud. Poměrně zajímavé je pak to, že do bočního panelu přibyla možnost Obchod, za kterou se skrývá iTunes. Ten byl přitom předtím sloučen s obsahem v Apple TV. Je tedy zcela evidentní, že jde Applu primárně o přehlednost.

Skrýt můj email

iOS 15.2 přinese i další novinku oznámenou v rámci iOS 15 v červnu. Řeč je konkrétně o možnosti skrýt vaši mailovou adresu při komunikaci, kdy při této volbě Apple vygeneruje náhodnou adresu, ze které bude mail poslán a ze které vám budou přesměrovány i odpovědi na něj. Kalifornský gigant tak de facto rozšiřuje funkčnost jeho Sign in with Apple, který taktéž umožňuje přihlašování přes náhodně generované mailové adresy za účelem nemožnosti identifikace uživatele.

Zlepšení antisledovacího systému pro AirTagy

Posledním opravdu zajímavým vylepšení iOS 15.2 je nasazení lepšího antisledovacího systému pro AirTagy. Do aplikace Najít přibyla konkrétně funkce, která umožňuje najít předměty, která by vás mohly potenciálně sledovat, díky čemuž tak uživatel už nebude muset čekat na to, než mu dojde notifikace, že je v potenciálním ohrožení.