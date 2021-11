Unikly plány Applu s čipy M pro Macy a iPady, již brzy mají nabízet až 40 jader

Výkon, o kterém se nám ještě před pár lety ani nesnilo. Tak přesně takto se dá bez jakékoliv nadsázky hovořit o blízkých plánech Applu s jeho čipy Apple Silicon. Ty jsou sice zatím tajné, jelikož však Apple na čipech pracuje se svým dodavatelem TSMC, asi vás nepřekvapí, že se ovoce této spolupráce tak úplně nedaří tutlat, díky čemuž toho víme o jeho plánech spoustu již nyní. Informace o budoucích plánech zveřejnil jako první portál The Information.

Fotogalerie MacBook Pro- FB MacBook Pro 2021 1 MacBook Pro 2021 2 MacBook Pro 2021 3 +10 Fotek MacBook Pro 2021 4 MacBook Pro 2021 7 MacBook Pro 2021 5 MacBook Pro 2021 11 MacBook Pro 2021 12 MacBook Pro 2021 13 MacBook Pro 2021 17 MacBook Pro 2021 14 MacBook Pro 2021 15 Vstoupit do galerie

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že má Apple v plánu příští rok u čipů řady M přejít ze standardního 5nm výrobního procesu na vylepšení 5nm proces, který letos využil třeba u čipů pro iPhony 13. Díky němu by měl být schopný představit čipy s větším počtem jader a tedy i vyšším výkonem, kterým tak uspokojí uživatele lačnící po vyšším výkonu než který jsou schopni dostat nyní. Extrémně zajímavý by pak měl být rok 2023, kdy by mělo být údajně TSMC schopné hromadně vyrábět 3nm čipy, které by měly Applu otevřít dveře k výraznému zvyšování počtu jader v procesorech. Ten jich má chtít nasadit až 40, což je jen pro představu 8x více, než kolika CPU jádry nyní disponuje čip M1.

Pokud se Applu podaří jeho plány uskutečnit, je prakticky jasné, že bude v následujících letech udávat trendy v počítačovém světě. Výkon jeho čipů bude totiž velmi pravděpodobně drtit v kombinaci s nízkou energetickou náročností veškerou konkurenci. Pokud se pak ta chce udržet, bude muset zcela určitě začít přicházet s mnohem zajímavějšími procesorovými řešeními než je tomu nyní.