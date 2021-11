Recenze digitálního dalekohledu Dwarf: Velice zajímavý kousek technologie

Už dávno neplatí, že kvalitní dalekohled musí být nutně těžkým kusem optiky z kombinace skla, plastu a kovu. V dnešní době nejsou ničím neobvyklým ani digitální dalekohledy. Jeden z nich – digitální dalekohled Dwarf – jsme měli možnost si vyzkoušet v rámci recenze.

Oficiální údaje

Digitální dalekohled Dwarf neslouží jen k pozorování přírody, oblohy či různých objektů. Kromě pozorování totiž můžete tohoto šikovného pomocníka využít také k pořizování fotografií a video záznamů. Přenosný digitální dalekohled Dwarf váží jen 170 gramů, je ale doslova nabitý moderními technologiemi a funkcemi. Nabízí rozlišení senzoru 3820 x 2160, optické rozlišení 6,08 obloukových sekund, clonu 24mm a ohniskovou vzdálenost 100 mm. Veškeré ovládací prvky pro přenosný digitální dalekohled Dwarf najdete v aplikaci pro chytré mobilní telefony – funkce této aplikace podrobněji rozebíráme v samostatném odstavci této recenze. Dalekohled Dwarf nabízí možnost kvalitního pozorování i za zhoršených světelných podmínek.

Balení a vzhled

Dalekohled Dwarf je šetrně a bezpečně zabalený v krabici s logem a základními údaji, součástí balení je kromě dalekohledu samotného také Wi-Fi Box, krátký USB-C kabel, stručný, ale srozumitelný manuál, dvojice USB-C adaptérů, hadřík pro čištění a tripod. Pokud jste zvyklí na tradiční vzhled binokulárních dalekohledů, Dwarf vás určitě překvapí – svým vzhledem totiž spíše než dalekohled připomíná kameru. Je vyroben z elegantně vypadající, odolné, a na omak velmi příjemné kombinace černého a bílého plastu, pohodlně se vejde i do menší tašky, a co mě velmi přijemně překvapilo: je skutečně velice lehký. Tripod k dalekohledu je stabilní, neklouže, dalekohled lze na tripod připevnit velice snadno a rychle. Samotný Wi-Fi Box je drobný a lehký, bez problémů se vejde i do kapsy.

Funkce a používání

U digitálního dalekohledu Dwarf mě potěšily jeho funkce. Přiznám se, že dosud jsem měla v rukou pouze klasické binokulární dalekohledy, takže možnost používání dalekohledu s možností dálkového ovládání, s digitálním zoomem a dalšími vychytávky mě doslova nadchla. S instalací aplikace a spárovaním dalekohledu se bez problémů poradí i méně zkušený uživatel, vše běží hladce a bez problémů, ovládání je dokonale intuitivní. Dalekohled předvedl skvělý výkon nejen za jasného počasí, ale také v podvečer nebo když byla zatažená obloha. Jedinečným zážitkem pak bylo pozorování hvězdné oblohy za jedné z jasných nocí, kdy Dwarf předvedl opravdu vynikající výkon.

Jeho ovládání je nejen praktické, ale i pohodlné – stačí jej připevnit na tripod, spustit aplikaci, a nemusíte si lámat hlavu s tím, že by se vám třeba při pozorování třásly ruce, nebo že by vás jednoduše nebavilo držet dalekohled neustále u oka. Díky dálkovému ovládání jsem navíc bez problémů mohla pozorovat krajinu pouhým okem, a na vybrané objekty jednoduše a snadno zaměřit za pomoci aplikace. Samotná aplikace má přehledné uživatelské rozhraní a velmi jednoduše se ovládá. Prostřednictvím aplikace je navíc možné propojit se s jinými uživateli a získat nové poznatky, rady a tipy, a můžete ji využít také ke sdílení vašich vlastních záběrů. Aplikace nabízí možnost pořízení několika druhů fotografií, videa, ale také působivého časosběru.

Závěrem

Výlety do přírody s klasickým dalekohledem u mě byly vcelku běžnou záležitostí, s dalekohledem Dwarf je to ale úplně jiný typ zážitku. Kromě výkonu a funkcí, které nabízí, musím vyzdvihnout zejména jeho lehkost a kompaktní konstrukci, díky které se vejde do jakéhokoliv batohu či tašky. Uvítala jsem, že propojení s iPhonem a se sítí je otázkou několika málo vteřin, nic není potřeba dlouze nebo složitě nastavovat a upravovat. Spolu s aplikací TinyScope tvoří dalekohled Dwarf dokonalý pár. Pokud už teď přemýšlíte o zajímavém a originálním dárku k Vánocům, mohu tento dalekohled směle doporučit.

Digitální dalekohled Dwarf zakoupíte za 2999 korun zde.