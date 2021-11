Jablko v hlavní roli: V kterých filmech a seriálech si zahrály produkty od Applu?

Apple produkty se mimo jiné vyznačují jedinečným, lákavým designem, který jim propůjčuje punc luxusu a exkluzivity. I proto se možná často stávají vděčnou kulisou v nejrůznějších filmech a seriálech. Vyjmenovat všechny pořady, ve kterých se vyskytly výrobky od Applu, je pochopitelně nemožné, v tomto článku vám ale uvedeme alespoň několik příkladů, a budeme rádi, když nám do komentářů sdělíte své vlastní postřehy.

Spisovatelky, agenti i blond právnička

Fotogalerie Mission Impossible Powerbook Prava blondynka iBook Sex ve meste Powerbook Denik princezny iBook Vstoupit do galerie

Apple neustále tvrdí, že jeho výrobky jsou vhodné naprosto pro každého. Dokazuje to i nejeden film či seriál, kde zařízení s nezaměnitelným logem nakousnutého jablka používá kde kdo. V dnes již kultovním akčním snímku Mission: Impossible například hlavní hrdina v podání Toma Cruise používá PowerBook 540c. Přenosné počítače od Applu ale podle všeho nemusí využívat jen tajní agenti – hlavní hrdinka filmu Pravá blondýnka používá oranžovobílý iBook. V filmu si můžete všimnout, že na tomto laptopu je ještě logo Applu z pohledu pozorovatele obrácené hlavou dolů.Tento model byl mimochodem velmi populární. iBook si zahrál dále například v seriálu Přátelé, v Sexu ve městě, v teenagerském snímku Deník princezny nebo v dramatu Skleněný dům.

Podobné popularitě se těšil také iMac G3, který se pyšnil podobným designem. Ten jste mohli vidět například ve filmech Jak na věc, Pláž, Krokodýl Dundee v Los Angeles, Muži v černém 2 nebo Zoolander. Podobně populárním byl také MacBook Pro. Tento model jablečného laptopu si zahrál ve filmech Collateral Beauty: Druhá šance, Fotři jsou lotři, Ďábel nosí Pradu, Návrh nebo Oldboy. MacBook ale používala také Lisbeth Salander v americkém zpracování snímku Muži, kteří nenávidí ženy. Spolu s tím, jak se v průběhu let rozrůstalo portfolio výrobků od Applu, jich také filmové a seriálové postavy používaly mnohem více. Ve filmu Zrodila se hvězda z roku 2018 se objevují iPhony, v komediálním seriálu Taková moderní rodinka se zase zahrál mimo jiné například iPad.

Apple TV+

Samostatnou kapitolou jsou v tomto směru pořady z programové nabídky streamovací služby Apple TV+, kde se produkty z dílny Applu objevují – pokud to doba, do které je zasazený děj daného pořadu, dovolí – opravdu hojně. Je zcela pochopitelné, že Apple bude chtít do pořadů, které sám spravuje umístit také výrobky nesoucí jeho značku. Product placement v pořadech na Apple TV+ se sice nedá označit za křiklavý nebo do očí bijící, je ale jasně vidět, že si Apple dal velmi záležet na tom, abychom si jeho produktů všimli. Neomezuje se při tom jen na pouhé ukázání samotného produktu, ale divákům jako na stříbrném podnose servíruje často i poměrně detailní záběry na to, jak jsou Apple produkty využívány, jaké aplikace na nich mohou běžet, a jaké funkce jsou v rámci jejich používání k dispozici. Product placementem společnost Apple v pořadech na  TV+ rozhodně nešetří – v seriálu Ted Lasso se objevují prakticky neustále, v průběhu prvních deseti epizod seriálu The Morning Show se diváci mohli setkat hned se 250 záběry na Apple produkty. Výrobky z dílny společnosti Apple jsme ve velké míře mohli spatřit také v seriálech Trying nebo Servant.