Skupina XTB zveřejňuje předběžné výsledky  za třetí kvartál letošního roku!

Tisková zpráva: Skupina XTB zaznamenala ve třetím čtvrtletí roku 2021 výrazný 36,5% nárůst tržeb (ve srovnání se třetím čtvrtletím 2020) z 31,4 milionu euro na 42,9 milionu euro. Zvýšil se i konsolidovaný čistý zisk dosažený v tomto období, a to na 22,2 milionu euro (nárůst o 43,9 % ve srovnání se třetím čtvrtletím předchozího roku, kdy zisk dosáhl 15,4 milionu euro). Ukazatel provozního zisku (EBIT) ve třetím čtvrtletí 2021 se také zvýšil na 24,4 milionu euro ve srovnání se 17,9 miliony euro v předchozím roce.

„Skupina XTB dosáhla ve třetím čtvrtletí letošního roku výrazného nárůstu příjmů i zisku. Nejdůležitější je, že tyto nárůsty jsou založeny na neustále rostoucí základně nových a aktivních klientů. Přestože je třetí čtvrtletí převážně letním obdobím, dosáhli jsme velmi dobrých výsledků – i díky každodennímu úsilí našeho týmu. Neustále rozvíjíme naši nabídku a zlepšujeme naši platformu a technologie. V tomto čtvrtletí jsme také otevřeli novou pobočku ve Spojených arabských emirátech a získali licenci v Jižní Africe,” řekl Omar Arnaout, předseda představenstva XTB.

Ve třetím čtvrtletí 2021 se výrazná aktivita klientů XTB na trhu projevila ve vyšším obchodování s deriváty CFD, které dosáhlo 1 044 tisíc lotů (3. čtvrtletí 2020: 760 tisíc lotů), a v mírném zvýšení ziskovosti na lot na 41,3 euro (3. čtvrtletí 2020: 41,1 euro).

Dosažený celoroční cíl počtu nových klientů

Neustále rostoucí počet nových klientů je jedním ze základů rozvoje skupiny XTB. Již v červenci, tedy prvním měsíci třetího čtvrtletí – dosáhla skupina XTB cílového počtu nových klientů, který Omar Arnaout oznámil začátkem letošního roku. Celoroční cíl 120 00 nových klientů byl výrazně překročen a po devíti měsících letošního roku skupina XTB oznámila získání 146 427 nových klientů. Jedná se o rekordní 98,9% nárůst ve srovnání se 73 612 novými klienty získanými za prvních 9 měsíců minulého roku. Jen ve třetím čtvrtletí letošního roku získala skupina XTB 38 573 nových klientů, což je téměř o polovinu více než získala ve stejném období roku 2020. Celkově skupině XTB svěřilo své investice 388 973 klientů.

Díky optimalizované kontinuální prodejní a marketingové strategii, většímu průniku na stávající trhy, postupnému zavádění nových produktů do nabídky a expanzi na nové geografické trhy se zvýšil i průměrný počet aktivních klientů. Konkrétně vzrostl o 100,6 % – z 53 309 ve třetím čtvrtletí 2020 na 106 961 ve stejném období letošního roku.

„Z hlediska nových klientů jsme rádi, že jsme již dosáhli našeho ročního cíle 120 tisíc nových klientů. Tento parametr je klíčový pro zajištění stabilního růstu výnosů a zisku skupiny v dlouhodobém horizontu. Důležité je, že jej podporuje i rostoucí základna aktivních klientů, kterou jsme ve srovnání se třetím čtvrtletím loňského roku zdvojnásobili,“ shrnul Omar Arnaout.

V září byla zahájena nová fáze globální marketingové kampaně propagující nabídku investování do akcií bez poplatků až do výše 100 000 euro měsíčně. V následujícím čtvrtletí se budou realizovat i další fáze kampaně a další marketingové aktivity.

Cílem skupiny je stát se první volbou a komplexním řešením pro každého investora. V současnosti mohou klienti XTB investovat až do 5 400 různých finančních instrumentů včetně akcií, ETF a CFD na forexovém trhu, do indexů či komodit. XTB nabízí také možnost investovat do CFD na kryptoměny. Začátkem září přibylo do nabídky devět nových instrumentů založených na kryptoměnách. Zájem o tyto instrumenty neustále roste – v prvním pololetí roku 2021 uskutečnilo 20 % klientů XTB alespoň jednu transakci s využitím CFD na tyto instrumenty a pro téměř 10 % nových klientů byla transakce s využitím CFD na kryptoměny tou první, kterou uskutečnili po otevření účtu.

Provozní náklady v letošním třetím kvartále dosáhly 18,5 milionu euro a byly o 5 milionů euro vyšší než ve srovnatelném období loňského roku (13,5 milionu euro).

Skupina XTB pokračuje v geografické expanzi

Zahájením činnosti společnosti XTB MENA Limited ve Spojených arabských emirátech 29. července 2021 vstoupila skupina XTB do další důležité etapy své geografické expanze. Tomuto důležitému kroku předcházelo získání licence od místního regulačního orgánu DFSA, ke kterému došlo také ve třetím čtvrtletí letošního roku. Klienti nově otevřené pobočky mají přístup k téměř dvěma tisícům finančních instrumentů, přičemž se nabídka bude dále rozšiřovat a upravovat v reakci na potřeby a preference místních investorů. Stejně jako na jiných trzích, i v SAE se XTB výrazně zaměřuje na vzdělávání a spolupráci s místními etablovanými partnery.

V srpnu získala dceřiná společnost XTB Africa (PTY) Ltd. licenci k působení v Jižní Africe. Představenstvo v současné době koordinuje přípravné práce na zahájení činnosti na tomto trhu ve druhé polovině roku 2022.

„V souladu s předpokládaným plánem a jen tři týdny po získání licence od dubajského úřadu pro finanční služby jsme začali působit ve Spojených arabských emirátech a nabízet klientům z tohoto regionu přístup k téměř 2 000 finančních instrumentů, našim řešením a prvotřídním službám. Přestože si na vyhodnocení úspěchu musíme počkat 9 až 12 měsíců, chceme v tomto regionu intenzivně investovat a časem se stát předním brokerem na Blízkém východě,“ dodal Omar Arnaout.

Klíčový význam českého trhu

Třetí čtvrtletí letošního roku se neslo ve znamení posilování pozice na trhu a přípravy marketingové a vzdělávací kampaně, která začala koncem třetího a začátkem čtvrtého čtvrtletí. Nabídka investování do akcií bez poplatků až do výše 100 000 EUR měsíčně, podpořená novou marketingovou kampaní s účastí Josého Mourinha, je stále vysoce ceněná a láká nové klienty. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se zvýšil i počet finančních instrumentů dostupných v České republice, a to na více než 5 400. Neustále zdokonalovaná platforma xStation a vylepšená mobilní aplikace xStation Mobile jsou klienty XTB vnímány velmi pozitivně a patří mezi nejlépe hodnocené brokerské aplikace. 20. listopadu se koná další ročník Online investiční konference – největší bezplatné online konference pro investory, na které kromě jiného budeme hovořit o inflačních rizicích, investicích v Číně a také si přiblížíme výhled trhu na rok 2022. Živé vysílání na YouTube začíná v sobotu 20. listopadu v 10:00 a zájemci se mohou přihlásit zdarma již nyní na této webové stránce.

„Úspěch XTB v České republice i globálním měřítku se skládá ze tří prvků – největší bezplatné vzdělávací základny pro investory na trhu, naší vlastní oceňované desktopové i mobilní platformy xStation, které jsou navíc podpořeny vynikajícím zákaznickým servisem a neustále rozvíjenou investiční nabídkou. Výsledky, kterých jsme dosáhli ve třetím čtvrtletí, výrazně podpořila i realizace nové marketingové kampaně s Josém Mourinhem, která propaguje investování bez poplatků a vzdělávací aktivity. Ty jsou klíčové, zvláště když získáváme tisíce nových klientů, kteří s investováním teprve začínají. Spolu s našimi partnery jim chceme ukázat osvědčené postupy a podělit se o zkušenosti, které jim pomohou orientovat se ve světě investic,“ řekl Vladimír Holovka, obchodní ředitel společnosti XTB.

Další podrobné informace shrnující aktivity skupiny XTB ve třetím čtvrtletí roku 2021 jsou uvedeny v Aktuální zprávě č. 1/2010. 16/2021 – „Předběžné finanční a provozní výsledky za III. čtvrtletí 2021”, která je k dispozici ke stažení na této adrese.

