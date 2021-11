Prvního headsetu z dílny Applu bychom se mohli dočkat už příští rok

Čekání na příchod dalšího zřejmě revolučního produktu z dílny Applu se chýlí ke svému konci. Řeč je konkrétně o prvním headsetu z jeho dílny, který by měl jeho uživatelům dopřát prvotřídní zážitek z rozšířené i virtuální reality. Právě ten by se měl přitom podle zdrojů Marka Gurmana představit již příští rok, jelikož jej má mít Apple de facto hotový.

Reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje patří mezi nejpřesnější vůbec, se nechal před pár hodinami slyšet, že headset Applu bude high-endovým kouskem s cenou pravděpodobně přesahující 3000 dolarů. Disponovat by měl vysokým výkonem, ale i extrémně jemnými displeji pro zobrazování obsahu, či celou řadou senzorů pro dokonalé snímání okolí i pohybu uživatele. Díky kombinaci všech těchto prvků by proto měl headset Applu vynikat před konkurencí a velmi rychle si tak získat své fanoušky.

Na co přesně bude Apple headsetem mířit není zatím tak úplně jasné, jelikož bude vzhledem k jeho technickým specifikacím využitelný s trochou nadsázky na cokoliv od her přes realistickou simulaci čehokoliv jiného. To vše přitom prý v elegantním “kabátku”, který by měl hrát zájmu o headset taktéž velmi do karet. Snad jsou tedy nynější zprávy Gurmana pravdivé a již příští rok dlouho očekávaná novinka dorazí.