Výprodej her pro Xbox a PlayStation na Alze pokračuje ve velkém stylu

Komerční sdělení: Jste vášnivými hráči videoher na konzolích Xbox či PlayStation? Pak vás zcela určitě potěší nynější slevové šílenství na Alze. S blížícími se Vánocemi a tedy i startem zimních výprodejů v digitálních obchodech Xboxu a Playstationu totiž běží herní výprodej i u jejich fyzických kopií, která tak lze v mnoha případech získat za skutečně krásné ceny. Super je navíc i to, že Alza do slev přidává více a více titulů, takže je klidně možné, že pokud váš vysněný kousek momentálně zlevněný není, do slevy se ještě dostane.

Zlevnění se dočkaly tituly prakticky všech žánrů. Na své si tedy přijdou jak sportovci, tak závodníci či bojovníci – a to jak z moderní doby, tak i ti z minulosti. Do slevy se dostal třeba Ghost Recon: Breakpoint, jehož cena spadla o úctyhodných 67 %, Cyberpunk, hned několik dílů Assassin’s Creed včetně nejnovější (a opravdu vynikající) Valhally, Mafia Definitive Edition, Kingdom Come, Cyberpunk 2077, Far Cry 5 nebo třeba loňské NHL a FIFA.

Zkrátka a dobře, je z čeho vybírat. Ale pozor, jako již tradičně jsou skladové zásoby omezené – tedy minimálně u krabicových titulů.