Recenze krytu a držáků Gearlock: Geniální způsob pro přichycení iPhonu ke kolu

Cyklistika je v našich končinách čím dál tím populárnější. Pokud i vy čas od času nasednete na kolo a vydáte se na projížďku, tak už jste si určitě nejednou lámali hlavu nad tím, kam si bezpečně uschovat váš iPhone. Ten samozřejmě lze schovat do kapsy či batohu. Pochopitelně se o moc praktické řešení nejedná, a proto jsme si detailně posvítili na jeden kryt a dva držáky značky Gearlock, které reprezentují doslova geniálně praktické řešení pro uchycení telefonu.

V takovém případě totiž lze iPhone přichytit přímo k rámu samotného kola a mít jej tak pořád na očích. Na telefonu si následně můžeme zapnout například navigaci, případně sledovat jiná data, mít přehled o notifikacích a podobně. Jak to ale vlastně celé funguje a bez čeho se neobejdeme?

Je libo kryt, anebo radši nálepku?

Ještě než se dostaneme k samotným držákům, tak je nutné upozornit na jednu nutnost. Aby totiž iPhone na daném držáku vůbec držel, je vybaven speciálním mechanismem, skrze který se nejprve „zacvakne“ a následně drží v co možná nejbezpečnější podobě. Prakticky se tak nemůže stát, že by telefon jakkoliv vypadl, což pochopitelně jistí i samotná pojistka. Jak ale iPhone „zacvaknout“ do držáku? V takovém případě se nabízí hned dvě možnosti – kryt, nebo speciální nálepka.

Pojďme začít od konce, respektive tedy od nálepky. Jedná se o tu jednodušší, a především levnější variantu, jelikož je zmiňovaná nálepka již součástí balení samotných držáků. Stačí tedy pouze rozbalit balení, vytáhnout ji a nalepit ji na kryt telefonu. V tomto směru ale musíme upozornit, že se doporučuje nálepku lepit pouze na polykarbonátové kryty. U silikonových a TPU krytů totiž není natolik silná přilnavost a mohlo by tak dojít k nejhoršímu, kdy se teoreticky může telefon při jízdě v náročnějším telefonu odlepit a z držáku tak kompletně spadnout. Nikdy jej také nelepte přímo na záda telefonu. To by mohlo vést k poškrábání či hlubšímu poškození.

Jako podstatně praktičtější řešení se ale nabízí pořízení krytu Gearlock, který má již v samotných zádech systém pro uchycení k držáku. V takovém případě tedy stačí nasadit jen kryt, zacvaknout jej do držáku a máme hotovo. Na něj si detailněji posvítíme až v samotném závěru. Nyní se totiž podíváme na to nejzásadnější – samotné držáky!

Držáky Spigen Gearlock na kolo a motorku

Nabídku držáku Spigen Gearlock, které jsou určeny primárně na kolo, ale lze je použít i na motorce, tvoří dvojice vysoce kvalitních modelů. Nám se podařilo otestovat oba kousky a musíme uznat, že mají rozhodně co nabídnout. Pojďme se na ně podívat trošku podrobněji.

Gearlock MS100

Držák Gearlock MS100 slouží pro umístění na středový rám řídítek, díky čemuž tak telefon vždy drží přímo pod námi. V případě tohoto modelu musím bezesporu vyzdvihnout jednoduchost jeho instalace, kdy pouze stačí držák vybalit, obepnout jej kolem zmiňovaného rámu a následně dotáhnout prostřednictvím imbusu, který je samozřejmě součástí balení. Díky tomu tak vše drží doslova „jako přibité“ a ani jednou jsem se nesetkal s případem, kdy bych měl o stabilitě držáku nějaké pohyby.

Následně už stačí jen to nejjednodušší – do zamykacího mechanismu zacvaknout samotný telefon, ať už tedy s krytem, nebo nálepkou. Díky již zmiňované pojistce tak máme stoprocentní jistotu, že se s telefonem prakticky vůbec nic nestane. Zároveň bych v tomto případě rád vyzdvihl i materiál samotného držáku. Lze z něj totiž již na dotek cítit, že výrobce skutečně vsází na odolnou kvalitu, u které není třeba žádných obav. Zároveň ani nechybí možnost nastavení úhlu.

Osobně jsem si držák Gearlock MS100 nesmírně oblíbil, a dokonce jej doposud upřednostňuji před modelem MF100, na který se podíváme níže. Tento kousek totiž nabízí, dle mého názoru, snazší instalaci, působí skutečně odolně, přičemž zároveň mi vyhovuje, když mám při jízdě telefon přímo pod sebou než na straně.

Gearlock MF100

Druhou možností je pak držák Gearlock MF100. Ten funguje na úplně stejném principu, nabízí stejný bezpečnostní mechanismus, odolnou konstrukci i jednoduchou instalaci. Rozdíl ale spočívá v tom, že se nemontuje na středový rám řídítek, nýbrž na jejich levou či pravou stranu.

Pojďme si ale nejprve podívat na proces instalace. V takovém případě je nejprve potřeba na řídítka umístit gumu, okolo které se držák vlastně uchytí. Součástí balení jsou dvě velikosti. Následně už jen stačí držák upnout, opět prostřednictvím imbusu a máme hotovo. Musím vás ale upozornit, že tento model se hodí primárně pro kola s rovnými řídítky. V opačném případě nemusí dobře držet či se dokonce protáčet, což při jízdě určitě nechceme.

Ochranný kryt Gearlock

Jak už jsem zmínil výše, osobně považuji kryt Spigen Gearlock za podstatně lepší variantu než použití nálepky. To s sebou samozřejmě nese i hned několik benefitů navíc. Jedná se totiž o extrémně bezpečný kryt z TPU, PC a nárazové pěny. Tento kousek tak již sám o sobě nabízí podstatně vysokou odolnost, což potvrzuje například i přítomnost nejnovější pěnové technologie, díky které se zde nachází extra vrstva pro tlumení nárazů. Výrobce zároveň vsází i na Air Cushion pro vyšší odolnost při pádu na roh telefonu a rozhodně potěší i fakt, že kryt mírně přesahuje přes displej telefonu.

Když takovýto kryt spojíme se zmiňovanými držáky s uzamykatelným mechanismem, získáme parádní kombinaci pro nejrůznější toulky na kole. Telefon s krytem na držáku zkrátka drží a nezalekne se ani nejrůznějších nárazů, respektive jízdy v terénu. Jako obrovskou výhodu také vnímám to, že lze telefon do držáků zacvaknout jak vertikálně, tak i horizontálně, což může v nejrůznějších situacích přijít vhod. Pokud si tedy chcete užít konec sezóny naplno, případně se vybavit na tu příští, tak by ve vaší výbavě držák Gearlock rozhodně neměl chybět.

