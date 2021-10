Nejlepší vánoční smart dárky pro vaše chlupáče

Zcela upřímně musím říct, že co se našeho psa týká, nic nenahradí staré dobré analogové míčky od ChuckIt. Pokud je však váš pes milovník trošku chytřejších hraček a vás místo házení baví ovládat nejmodernější vychytávky pomocí iPhonu, pak tu pro vás máme výběr těch nejlepších vánočních smart dárků, pro vašeho čtyřnohého kamaráda.

Pawbo – krmení snadno a rychle

Pokud hledáte automatický dávkovač granulí, pak je Pawbo tím nejzajímavějším řešením na trhu. Má speciální vnitřní mechanismus, který dokáže dávkovat granule o velikosti 0,3 až 2 centimetry a to bez toho, aniž by se někde zasekávaly. Navíc jej můžete čas od času celý vyčistit. Dávkovač je připojen k aplikaci, ve které můžete nastavit kolik stravy má váš mazlíček dostávat a kdy přesně ji má dostávat. Zásobník na 6 litrů granulí vydrží dostatečně dlouho a vy se tak nemusíte o nic starat. Navíc můžete vašemu kamarádovi namluvit desetivteřinový vzkaz, který jej vašim vlastním hlasem upozorní na to, že jsou v misce granule. Spíše než o vychytávku pro lenochy se jedná o perfektní věc pro pejsky, kteří jsou z nějakého důvodu v dietě nebo mají zdravotní komplikace a potřebují mít přesný stravovací režim.

iPuppyGo

Pokud chcete mít přehled nad aktivitou vašeho čtyřnohého mazlíčka, pak je iPuppyGo zajímavou volbou. Vychytávka o velikosti AirTagu se připevní na obojek nebo popruhy a v aplikaci jednoduše nastavíte základní informace o vašem zvířátku. Poté již můžete sledovat jeho spánek, spálené kalorie, pohyb a další informace, které by vás mohly zajímat. Vyměnitelná baterie vydrží šest měsíců a synchronizace s aplikací probíhá přes Bluetooth.

Wickedbone – interaktivní kost

Interaktivní kostička Wickedbone má několik režimů pohybu, zvuků a dalších interakcí, díky kterým na sebe vašeho pejska upozorní. Pokud jej tedy chcete zabavit něčím moderním a sofistikovanějším než je plyšák nebo tenisák, pak máte možnost. Ostatně podívejte se sami na následujícím videu, co vše WickedBone dokáže.

Tesla Smart Laser

Kočky byly vždy tak trochu jiná zvířata. Zatímco se smějí psům, že nahánějí míčky po poli, samy dokáží hodiny a hodiny lovit neexistující tečku. Abyste nemuseli dělat téměř nic a vaše kočka se doma nenudila, stačí si pořídit Tesla Smart Laser, což je malá postavička ve tvaru kočky, která v sobě ukrývá laser, jenž promítá tečku kamkoli mu řeknete. Tesla Smart Laser má různé trajektorie pohybu tečky po zemi nebo stěně a dokáže kočku zabavit na dlouhé hodiny. Díky mobilní aplikaci si navíc sami určíte, kde a jak se má tečka laseru pohybovat. Laser je navíc zcela bezpečný a to jak pro kočku, tak samozřejmě i pro lidi.

Petkit Fresh – chytrá miska

Pokud chcete mít dokonalý přehled o tom, co váš domácí mazlíček za den sní, pak je zde miska Petkit. Jedná se o misku klasické velikosti, která obsahuje váhu a připojení k mobilní aplikaci. Díky té tak budete mít ve vašem iPhonu detailní přehled o tom, jaké množství a kdy váš chlupáč snědl. Lze ji navíc samozřejmě použít i na vodu nebo koupit misky dvě a mít tak přehled nejen o stravě, ale i pitném režimu.

iFetch Too – automatický vrhač míčků

Co v situaci, kdy zrovna nejste doma a váš mazlíček si chce hrát. Stačí mít doma iFetch Too, což je automatický vrhač míčků, do kterého stačí položit míček a ten za pár vteřin vyletí a váš pejsek tak může aportovat i v době, kdy s ním bohužel nemůžete trávit čas.

