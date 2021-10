Recenze krytu Spigen Ultra Hybrid Mag: Spolehlivý a přitom nenápadný pancíř pro váš iPhone

Používání iPhonu bez kvalitního krytu si většina z nás neumí prakticky představit. Jak ale vybrat kousek, který poskytne vašemu telefonu maximální možnou ochranu při zachování jeho líbivého designu? Odpověď na tuto otázku nabízí například jihokorejská společnost Spigen, která uvedla nedávno na trh kryty Ultra Hybrid Mag. A jelikož nám jeden poslal do redakce na testy eshop doopshop.sk, mohli jsme si o nich udělat velmi dobrý obrázek na vlastní kůži. Jaká tedy řada Ultra Hybrid Mag je? Přesně to se dozvíte v následujících řádcích.

Technické specifikace

Spigen vyrobil svůj kryt Ultra Hybrid Mag z průhledného TPU a polykarbonátu, přičemž oba materiály by měly být chráněny speciální vrstvou proti žloutnutí. Kryt jako takový je poměrně tvrdý, kvůli čemuž není jeho nasazení na telefon úplně jednoduché, ale jakmile na něj padne, drží na něm jako přibitý a telefonu proto zajistí prvotřídní ochranu. Výrobci se pro něj dokonce podařil získat americký armádní certifikát odolnosti MIL-STD 810G, konkrétně pak ve verzi 516, která zahrnuje právě pády. Jen pro představu – telefon v krytu přežil 26 pádů z výšky až 1,2 metru na tvrdý podklad, což není vůbec špatný výsledek. Lví podíl mají na tomto výsledku jak materiály, ze kterých je kryt vyroben, tak i drobnosti, které jeho funkčnost zlepšují. Na mysli mám například vzduchové “polštářky” umístěné v rozích krytu, které Spigen označuje jako Air Cushion Technology a které mají sloužit právě k tlumení nárazů při případných pádech. Tyto polštářky jsou přitom umístěny uvnitř rámečku krytu, takže si jich ve výsledku skoro ani nevšimnete, ale přesto se na ně můžete spolehnout. Zkrátka prvek, který potěší.

Kryt disponuje integrovaným magnetickým MagSafe prstencem v zádech, který je designově stejný jako ten, který nasazuje do svého transparentního krytu i Apple – tedy s tím rozdílem, že v něm nenaleznete informace o výrobci. Ty totiž Spigen ukryl na vnitřní stranu prstence a je tedy vidět jen v případě, že je kryt z iPhonu sejmut. Díky tomuto prvku tak můžete počítat s tím, že se veškeré MagSafe příslušenství k telefonu přichytne skutečně silně a hned tak z něj neodpadne. Samozřejmostí jsou pak u Ultra Hybrid Mag i výřezy pro konektory, reproduktory (a to i ten horní) spolu s krytím postranních tlačítek.

Co mě poměrně zaujalo a upřímně i vcelku potěšilo, bylo balení krytu. Výrobce se totiž spoléhá jak na krabičku, tak i na fólie nalepené přímo na krytu, které mají eliminovat riziko poškození při transportu. Jasně, toto řešení není úplně ekologické a někomu se může zdát až přehnané. Na druhou stranu se ale bavíme o transparentním krytu, který zkrátka nechcete dostat poškozený a proto si myslím, že jeho obalení do nalepovacích fólií je rozhodně na místě a produktu dodá svým způsobem i na pomyslné prémiovosti.

Zpracování a design

Ztělesněný minimalismus. Tak přesně takto by se dal design krytu Ultra Hybrid Mag bez jakékoliv nadsázky popsat. Jen stěží byste na něm hledali cokoliv, co by působilo z hlediska designu jen trochu rušivě a dehonestovalo by to vzhled minimalistického iPhonu, který kryt chrání. Ať už se bavíme o řešení hran, tlačítek nebo třeba prstence kolem fotoaparátu, na všem je vidět důraz na to, aby daný prvek vzhledově příliš nevyčníval, ba naopak působil co nejvíce nenápadně. Pokud jste tedy vyznavači podobného stylu, budete si stejně jako já u krytu libovat. Je totiž opravdu parádním takřka neviditelným doplňkem a to i přesto, že se neřadí vyloženě mezi ty nejužší.

Co se týče zpracování, ani zde není vlastně co vytknout. Kryt působí opravdu kvalitně a dotaženě ve všech částech. Nedokonalosti byste marně hledali třeba i na takových místech jako je integrovaný MagSafe prstenec v zádech krytu. Dokonce bych řekl, že se jedná o jeden z nejlépe vyrobených transparentních krytů, které mi za roky, co se v technologickém světě pohybuji, prošly rukama.

Testování

Spigen Ultra Hybrid Mag jsem testoval konkrétně na iPhonu 13 Pro Max, který jsem používal od startu jeho prodejů bez jakéhokoliv krytu a to jednak proto, že se mi bez něj zkrátka líbí, tak i proto, že už tak je dost velký a nedokázal jsem si proto úplně představit, že jej ještě trochu “přifouknu” krytem a kvůli tomu se připravím o stále relativně pohodlný úchop. Na kryt jsem byl proto opravdu zvědavý, jelikož jsem si na něm chtěl potvrdit či naopak vyvrátit mé obavy. A abych byl upřímný, prakticky okamžitě poté, co jsem jej na telefon nasadil, jsem tak nějak pochopil, že všechny mé strachy byly zcela liché.

Přestože nabízí kryt dle slov výrobce vysokou míru ochrany telefonu, rozhodně bych jej neoznačit jako robustní či cokoliv podobného. Jeho boky jsou široké jen něco málo přes milimetr, takže rozměry iPhonu nějak výrazně nezvětší a i prstenec kolem fotoaparátu na zádech iPhonu je jen tak velký, jak pro ochranu jednotlivých čoček být musel. Nemusíte se tedy bát toho, že by se kryt jakkoliv výrazně podepsal na celkové kompaktnosti, jelikož to se opravdu neděje ani u iPhonu 13 Pro Max – respektive alespoň já takový pocit nemám.

Co se týče úchopu telefonu v krytu, zde je třeba říci, že každému v ruce sedí více něco jiného. Mně osobně vždy “lepily” více lesklé povrchy než ty matné ve stylu zad iPhonů 13 Pro a proto se mi kryt s lesklým opracováním drží v ruce subjektivně lépe než telefon bez něj. Lesklá záda však s sebou přináší i nešvar ve formě snadného zachytávání otisků prstů či nejrůznějších šmouh. Pokud se tedy pro kryt rozhodnete, je třeba počítat s tím, že abyste jej udrželi v hezkém – tedy čistém – stavu, budete jej muset čas od času vyleštit a zbavit jej tak nevzhledných šmouh. Je nicméně fajn, že za více než týden testování se mi pod kryt nedostaly absolutně žádné nečistoty, což je u mnoha konkurenčních krytů podobného typu poměrně častý nešvar. Zde je nicméně vidět, že rámečky krytu obepínají telefon skutečně pevně a stejně tak sedí i u fotoaparátu či spodních výřezů pro reproduktory.

Velmi kladně hodnotím i to, že je kryt plně kompatibilní s tvrzenými skly a to i modely dotaženými až do krajů telefonů. Hrany krytu totiž nesměřují do středu displeje, nýbrž směrem nahoru, takže se nemusíte obávat toho, že by se o sklo jakkoliv zapřely a například jej odchlipovaly. Hrany přitom ani nejsou nějak přehnaně vyvýšené, díky čemuž je tak ovládání telefonu naprosto bezproblémové, jelikož se prstem ke spodní liště dostanete prakticky stejně intuitivně jako když kryt nasazený nemáte. Jasně. při “swajpnutí” hranu krytu ucítíte, ale jelikož je naštěstí skoro v rovině s displejem, neomezí vás to ani trochu.

A jak je na tom kryt z hlediska odolnosti? Asi vás nepřekvapí, že znamenitě. V uplynulých dnech jsem jej nosil celkem bezohledně pohozený v batohu spolu s klíči a drobnými mincemi ve snaze jej alespoň trochu poškodit, avšak bez jakéhokoliv výsledku. Záda krytu jsem pak dokonce zkoušel i úmyslně poškrábat klíčem a to poměrně silnými tlaky a ani zde jsem jej nedokázal poničit. Jasně, netlačil jsem na něj nějak extrémně, ale na druhou stranu, opravdu si myslíte, že na něj budou klíče či mince ve vašem batohu tlačit víc? Co se pak týče pádů, přiznám se, že ty jsem testoval spíš okrajově a to nikoliv na mém iPhonu, nýbrž na maketě (byť vcelku křehké). Kryt chránící maketu jsem několikrát hodil na plovoucí podlahu, dlažbu i asfaltovou silnici s tím, že ani tyto crash testy se na něm ve výsledku absolutně nepodepsaly. Jak záda, tak i boky vypadají i nadále jako nové. Myslím si tedy, že z hlediska odolnosti krytu věřit rozhodně lze.

Resumé

Jak tedy kryt Spigen Ultra Hybrid Mag závěrem zhodnotit? Jako skutečně perfektní kousek, který vám dovolí zachovat krásný design vašeho iPhonu a zároveň mu poskytne prvotřídní ochranu, která rozhodně potěší. To vše přitom bez jakékoliv větší změny jeho rozměrů či hmotnosti, což oceníte zejména u iPhonu 13 Pro Max, u kterého by bylo další zvětšení rozměrů mnoha jeho majitelům zřejmě už dost na obtíž. Pokud tedy hledáte spolehlivý a přitom nenápadný pancíř pro váš iPhone, právě jste jej našli a upřímně, já jej v Ultra Hybrid Magu našel spolu s vámi. Na svém iPhonu si jej totiž už nechám a hned tak jej z něj nesundám.

