Recenze Devialet Phantom I a Phantom II: Úchvatné reproduktory nejen na pohled

V dnešní recenzi se podíváme na dvojici exkluzivních reproduktorů francouzské značky Devialet, která seb zaměřuje na výrobu prémiových HiFi reproduktorů s velice neotřelým designem. Modely Testované modely Phantom I a Phantom II jsou toho jasným důkazem. Pojďme se podívat, jestli fungují stejně dobře, jako vypadají.

Specifikace

Jak již padlo v perexu, do testu se nám sešly dva modely, které pochází ze stejné produktové řady Phantom, liší se však ve své velikosti (a pochopitelně i schopnostech). Oba navíc disponují přívlastkem Opera de Paris, díky kterému se mohou chlubit 24k zlatem pozlaceným detailem na bocích reproduktorů, který tak celý dojem posunuje ještě o level výš. Zpět však ke specifikacím.

Menším modelem je Phantom II, který kromě spousty chytré elektroniky uvnitř obsahuje i trojici reproduktorů, přičemž hlavním je hliníkový celopásmový, který je doplněný dvěma basovými také z hliníku. Nominální výkon reproduktoru je 400W RMS, s využitým deklarovaným frekvenčním pásmem v rozmezí od 16 Hz do 21 kHz a maximální úrovní hlasitosti 98dB. Uvnitř reproduktoru se nachází vlastní a pro reproduktory Devialet specificky navržený převodník (DAC) s podporou pro 24bit/96 kHz. Zajímavostí je, že o provoz reproduktoru se stará dedikovaný operační systém DOS 2 (Devialet Operating System 2), který pohání procesor ARM Cortex-A9 s 512 MB DDR3 RAM. Tyto technické specifikace u reproduktorů obvykle neuvádíme, v tomto případě však uděláme výjimku čistě ze zajímavosti. Díky výše uvedenému reproduktor disponuje velice dobrou konektivitou, mezi kterou se řadí WiFi, Bluetooth, Spotify Connect, Air Play 2, UPNP, dále možnost připojení optického kabelu a podporou pro multiroom audio. Samozřejmostí je existence doprovodné aplikace Devialet, ve které je možné upravovat další prvky reproduktoru. Váha menšího modelu je 4,3 kg.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jestli vás zaujal už popisek menšího a levnějšího modelu, v případě většího Phantom I zašel výrobce ještě o level výše. I zde se nachází trojice reproduktorů, jejich složení je však odlišné. Najdeme zde tzv. Class 1 titanový tweeter, dedikovaný hliníkový měnič určený pro středové frekvence a třetí dedikovaný měnič pro basové frekvence. Souhrnně se reproduktor chlubí nominálním výkonem 1100W RMS a úctyhodným frekvenčním rozsahem od 14 Hz do 27 kHz s vynikající deklarovanou přesností +- 2dB v rozsahu od 20 HZ do 20 kHz. Maximální úroveň hlasitosti je 108dB. Stejně jako u levnějšího modelu, i zde najdeme výkonný procesor s vlastní operační systém, z hlediska konektivity jsou reproduktory prakticky totožné. Váha tohoo drobečka je 11,4 kg.

Provedení

Provedení obou reproduktorů je prvotřídní, byť se v některých ohledech liší. Hodnotit design nemá příliš smysl, neboť jde o čistě subjektivní záležitost a vzhled těchto Devialetů nemusí sedět každému. Osobně jsem ovšem fascinován částečně futuristickým vzhledem, který je velice neobvyklý.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Menší reproduktor je na první pohled více plastový, ten větší obsahuje více kovových prvků, zejména v oblasti rámu reproduktoru. Dílenské zpracování je však na prvotřídní úrovni a pozlacené boky tento dojem jen utvrzují. Boky reproduktoru se při přehrávání hudby dynamicky pohybují, čímž ještě více umocňují ono zvláštní vzezření reproduktorů. Z hlediska zpracování zde není absolutně co vytknout.

V rámci testování jsem měl k dispozici i speciální stojan na větší z reproduktorů, díky kterému je Phantom I ve zhruba metrové výšce a lépe tak dokáže pracovat s produkovaným zvukem. Stojan na reproduktor je kovový s velmi bytelnou a stabilní základnou, integrovaným kabelem pro zapojení do reproduktoru a velice stabilním způsobem uchycení reproduktoru v jeho základně. Jde o velice praktický doplněk, který bych všem potenciálním zájemcům o větší model bez debat doporučil. Vzhledem k velikosti Phantomu I může být jeho umístění v prostoru poněkud problematické, stojan s názvem Tree tento problém elegantně řeší.

Ovládání

Z hlediska ovládání je třeba hned na počátku uvést, že doprovodná aplikace je prakticky nutností. Nejen že skrze ní nastavujete připojení reproduktoru na WiFi, dále však aplikace slouží jako dálkový ovladač, přepínač zdrojů zvuku, multiform manažer, nástroj pro aktualizaci firmwaru a další. Na reproduktorech jako takových jsou i fyzická tlačítka (resp. Dotykové plochy), ale bez aplikace je ovládání reproduktorů prakticky nemožné.

V tomto ohledu se větší model liší i přítomností stylového kruhového ovladače, díky kterému je možné Phantom I ovládat i bez nutnosti použít mobilní telefon s doprovodnou aplikací. Jde však spíše o doplněk, který je sice funkční a efektní, ale aplikace v telefonu stále nabídne více možností a je obecně praktičtější. Pokud však nepotřebujete nic složitého nastavovat, s ovladačem jako takovým si vystačíte.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zvuk

Při testování Devialetů jsem měl vlastně štěstí, že jsem doma poprvé zapojil menši ze dvou testovaných reproduktorů, protože manipulace s tím větším (společně se stojanem) jsem se trochu obával. Ono štěstí se vztahuje na to, že jsem si nezkazil dojem z menšího modelu.

Je třeba poznamenat, že menší model sám o sobě hraje velmi dobře. Zvukový přednes je hutný, zároveň však velmi dobře čitelný s dobrými projekčními vlastnostmi směrem do místnosti. Umožní si vychutnat i ty nejmenší detaily (zde tedy hraje obrovskou roli kvalita vstupního zdroje) a pro běžné domácí podmínky nabídne velice dostatečný výkon. Zvuk jako takový je velice příjemný byť je škoda, že jej není možné upravovat prostřednictvím například ekvalizéru v rámci aplikace. Ta nabízí pouze noční režim, který upraví charakteristiku zvuku tak, aby nebyl příliš agresivní ve večerních či nočních hodinách. V praxi to znamená především stažení síly basových frekvencí, které jsou v defaultním režimu skutečně hutné, což nemusí být vždy vhodné. Osobně mi charakter zvuku se zapnutým „nočním režimem“ vyhovoval více, obrovskou roli zde však hraje i akustika místnosti, ve které jsou reproduktory umístěné.

Menší model si zaslouží slova chvály, ovšem po vyzkoušení toho většího doslova bledne závistí. Bez okolků přiznám, že větší model je doposud nejdražším a technicky nejkomplexnějším audio produktem, který jsem testoval a jeho zvukový přednes mě naprosto odzbrojil. Menší model hraje velice solidně, větší je však ve všech ohledech lepší. Rozlišení a čitelnost projevu, lepší prostorovost zvuku, hutnější podání basů (nikoliv však jejich obyčejné zesílení, které by negativně ovlivňovalo výsledný projev), větší model je (v mnoha ohledech logicky) prostě ve všem lepší. Výkon je pro domácí podmínky až nesmyslně vysoký, pokud vám však podmínky dovolují zvuk pořádně „osolit“, stojí to opravdu za to a reproduktor vám zprostředkuje opravdu nezapomenutelný zážitek.

Oba modely nabízí díky podpoře AirPlay 2 nastavení reproduktorů do stereo režimu, ve kterém je možné je přímo proti sobě porovnat. A právě během tohoto přímého srovnání jsou rozdíly v obou modelech nejvíce jednoznačné, byť jdou oba modely nastavit tak, aby se příjemně doplňovaly ve stereo režimu. Pokud o některém z těchto modelů uvažujete, zajeďte se podívat do showroomu společnosti VOIX, kde vám oba modely představí a umožní je proti sobě porovnat. Osobní zkušenost je nepopsatelná.

Závěr

Bezdrátové repriduktory Devialet Phantom I a Phantom II ze série Opera de Paris ztělesňují přesně to, co si pod pojmem prémiové HiFi představuji. Špičkově navržené, vyrobené a vybavené reproduktory, které nabídnou vynikající zvukovou produkci, unikátní design a konektivitu, která by měla stačit skutečně každému. Slovy není možné adekvátně popsat to, jaký poslech skutečně je. To musíte zažít na vlastní kůži.

Reproduktory si můžete prohlédnout a především poslechnout v showroomu společnosti VOIX na adrese Dušní 3, Praha 1.