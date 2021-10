Udržujte doma čistotu s bezkonkurenčním vysavačem Redroad V17

Komerční sdělení: Technologický posun nám prakticky neustále ukazuje možnosti dnešní doby. Dnes je již zcela běžné vlastnit chytrý telefon, počítač a podobná zařízení, která slouží pro usnadnění každodenního života. Nemusí se však nutně jednat jen o sofistikovanou elektroniku. Posun vpřed lze totiž vidět i v případě vysavačů! Důkazem je Redroad V17, který kombinuje jen to nejlepší a dokáže se postarat o prvotřídní úklid domácnosti, přičemž ve své cenové kategorii značně dominuje svým konkurentům.

Na míle před konkurencí

Vysavač Redroad V17 dokáže potěšit v hned několika směrech. Jeho hlavní dominantou každopádně zůstává výkonný motor a duální motorizovaný válcový kartáč. Díky této kombinaci měkkého kartáče a lišty se štětinami můžete vysávat koberce i klasické podlahy, aniž byste neustále museli měnit hlavici samotného kartáče. Vše zkrátka funguje doslova okamžitě. Aby toho navíc nebylo málo, tak již součástí balení jsou i další 2 kobercové kartáče a 2 podlahové hlavice, které lze různě kombinovat až třemi způsoby. Tímto způsobem lze vysavač přizpůsobit přesně vašemu domu a dosáhnout tak co možná nejlepších výsledků vůbec.

Neunikne ani smítko

Příjemně potěšit dokáže i síla samotného vysavače, díky které doslova neuteče byť jen jediné smítko prachu. Za tím stojí výkonný motor, který dokáže fungovat v otáčkách 120 000 RPM, kdy generuje sání 155 AW a tlak 26 500 Pa. Již při pohledu na samotná čísla je jasné, že se jedná o ten nejlepší možný model v dané cenové kategorii. Tento výkon je více než dostačující pro běžné uklízení domova. Redroad V17 je tak skvělou volbou pro rodinné domy.

Spousta příslušenství a maximální filtrace

Aby se vysavač Redroad V17 dostal skutečně všude, pomáhá mu v tom série nejrůznějších příslušenství. Jedná se o nejrůznější násady, které se dokážou postarat o co možná nejpečlivější čištění a zajistí tak maximální možný pořádek. Tady to každopádně ani zdaleka nekončí. Věděli jste, že i vzduch „vydechovaný“ z vysavačů způsobuje další znečištění vzduchu, což se může dotknout především dětí a lidí, kteří trpí na chronická respirační onemocnění jako astma? Přesně z tohoto důvodu tento model vsází na dvojici HEPA filtrů. Na straně přívodu vzduchu je H12 HEPA, který chrání motor a filtruje s účinností 99,97 %. Na zmiňovaném odvodu je pak H13 HEPA, který zachycuje částice až do velikosti 0,1 mikronu, do čehož spadají například roztoči, spóry plísní, pyl a lupy.

