Na začátku tohoto týdne Apple po několika měsících čekání konečně uvolnil pro veřejnost poslední zbývající systém – macOS Monterey. Tento operační systém byl, společně s iOS a iPadOS 15, watchOS 8 a tvOS 15, představen již na vývojářské konferenci WWDC21, která se konala v červnu. Následně Apple vypustil beta verze všech těchto systémů s tím, že před několik týdny vydal pro veřejnost poslední čtyři zmíněné operační systémy. Dobrou zprávou ale je, že už se konečně dočkali i uživatelé jablečných počítačů. V naší návodní sekci se již delší dobu věnujeme vylepšením z nových systémů a nyní se budeme zaměřovat hlavně na macOS Monterey.

Jak na Macu změnit režim mikrofonu při volání

FaceTime se letos konečně dočkal velkých vylepšení – sice pozdě, ale přece. Když se nad tím zamyslíte, tak až doposud jste FaceTime ve většině případech využívali na volání s rodinou či například s kamarády či spolupracovníky. To bylo dané především tím, že jste do hovoru nemohli přizvat jedince bez Apple zařízení, a že jste od dotyčného museli znát telefonní číslo, popřípadě ho mít v kontaktech. V macOS Monterey a ostatních systémech se tohle ale mění, jelikož majitelé zařízení s Androidem či Windows se mohou jednoduše přesunout do webového rozhraní FaceTime, a to pomocí odkazu. Díky tohoto odkazu můžete navíc jednoduše pozvat jakéhokoliv účastníka, bez nutnosti znalosti jeho telefonního čísla. Kromě toho všeho je navíc ve FaceTime možné změnit režim mikrofonu, a to následovně:

Prvně se na vašem Macu přesuňte do nativní aplikace FaceTime.

Jakmile tak učiníte, tak zahajte hovor a začněte využívat mikrofon.

V pravém části horní lišty pak klepněte na ikonu ovládacího centra.

Zobrazí se malé okno, kde v jeho horní části klepněte na Režim mikrofonu.

Nakonec se zobrazí malé menu, ve kterém si můžete vybrat jeden ze tří režimů.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na vašem Macu při volání přes FaceTime změnit režim mikrofonu. Konkrétně si můžete vybrat z režimů Standardní, Izolace hlasu a Široké spektrum. Pokud si zvolíte režim Standardní, tak se bude zvuk přenášet klasickým způsobem. Jestliže vyberete možnost Izolace hlasu, tak druhá strana uslyší pouze váš hlas, a to i v případě, že se nacházíte v nějakém rušném prostředí, například v kavárně. Třetím dostupným režimem je Široké spektrum, v rámci kterého druhá strana uslyší naprosto vše, co se kolem vás děje. Berte na vědomí, že pro využití těchto režimů je nutné využívat kompatibilní zařízení. Zároveň je nutné zmínit, že by tyto režimy měly být k dispozici i v jakýchkoliv jiných komunikačních aplikacích – aktuálně je možné změnit, ale efekt se mimo FaceTime nikde neprojeví.