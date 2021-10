První dojmy a unboxingy z nových AirPods 3 ze zahraničí jsou tu

Po včerejších zahraničních prvních dojmech a „rozbalovačkách“ nedávno představených MacBooků Pro M1 Pro a M1 Max přišly po pár hodinách na řadu i AirPods 3, které Apple taktéž minulý týden představil. Ty totiž míří stejně jako MacBooky Pro do prodeje už dnes a tak je určitě nasnadě se o nich dozvědět ještě předtím, než si je budeme moci z obchodů odnést, dozvědět co nejvíce detailních informací.

S poměrně zajímavým tvrzením přišel po pár dnech testování nových sluchátek portál The Verge. Jeho recenzent se nechal slyšet, že ačkoliv vypadá “hlava” sluchátka velmi podobně jako hlava AirPods 1 či 2, je přeci jen trochu upravena, díky čemuž může sednout do uší i jablíčkářům, kterým předešlé dvě verze v uších nedržely. Se stejným tvrzením přispěchal i TechCrunch, dle kterého jsou díky novému tvaru sluchátka i daleko pohodlnější než jejich předchůdci. Na druhou stranu je ale třeba stále brát v potaz to, že se jedná o klasické pecky a nikoliv špunty a tedy že v uších nebudou asi nikdy držet tak dobře jako AirPods Pro díky silikonovým špuntům. Člověk, který však špunty v uších nesnese bude z AirPods 3 nadšený či s nimi bude minimálně velmi spokojený.

Velmi dobře hodnotí v zahraničí i kvalitu zvuku novinek. Například recenzenti Engadgetu tvrdí, že se s prvními dvěma verzemi AirPods nedá zvuk AirPods 3 absolutně srovnat. Zkvalitnění se přitom dočkaly všechny aspekty zvuku a nikoliv jen hloubky a basy, jak bylo dříve spekulováno. Na AirPods Pro sice sluchátka zvukově zatím prý nemají, nicméně přesto zní na to, že se jedná “jen” o klasické pecky opravdu velmi dobře a to i včetně basové složky, která bývá u tohoto typu sluchátek problematická. Applu se tedy podařilo s trochou nadsázky nemožné – tedy alespoň dle recenzentů.

Jako malé, leč příjemné vylepšení hodnotí v zahraničí i přidání podpory MagSafe nabíjení u nabíjecího pouzdra. Bezdrátové nabíjení se tak rázem stává příjemnější, jelikož magnetický prstenec v pouzdru dokáže vždy velmi přesně MagSafe nabíječku nasměrovat na správné místo, díky čemuž je tak prakticky nemožné, že by se pouzdro kvůli špatnému umístění na nabíječku nenabíjelo. I tento upgrade tedy dává smysl.

